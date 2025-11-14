軽量ノートPC「Let's note SV9」（中古）が29,800円！ 秋の大感謝祭でお得に入手

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　インバースネットが主催する「秋の大感謝祭 第2弾」が、11月14日18時から11月28日まで全国の対象店舗で開催される。このイベントでは、持ち運びに便利なコンパクトサイズのノートパソコン「Panasonic Let's note CF-SV9」が、29,800円で提供される。

　日常生活やビジネスシーンで活躍する「Panasonic Let's note CF-SV9」は、12インチディスプレイを搭載。このPCは、Core i5-10310U 1.7GHzのプロセッサー、8GBメモリ、そして256GBのSSDを備えており、Windows 11を搭載しているため、効率的な作業環境を提供する。

　「秋の大感謝祭 第2弾」の対象店舗には、ショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店が含まれ、どの店舗も多くの特価商品を用意しており、来店を歓迎している。このセール品は「お一人様一台限り」となっており、バッテリーは保証の対象外である。

