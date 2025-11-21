AMD・RTXどちらも狙える！ FRONTIERの大型セール、人気モデルが続々投入

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERは11月21日から11月28日15時まで、「全開コスパ！クリスマスセール」を実施することを発表した。このセールでは、ゲーマーに人気の高い「Radeon RX 9070 XT」や「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した高性能ゲーミングPCが特別価格で提供される。

　セールの目玉商品となるのは、「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載した【FRGHLMB650/WS1119】。価格は279,800円で、4K解像度でのゲーミングや高負荷な環境でもサクサク動作する。その他にも、「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載する【FRGHLMB650/WS1120】や、手頃な価格でAMDの「Ryzen 7 9700X」を搭載した【FRGHLMB650/WS1123】も見逃せない。

　セール中には、対象のAMD搭載モデルを購入すると、AMDナップサックがプレゼントされる特典も用意されている。また最新のWi-Fi 6EやBluetooth 5.3を搭載し、最新通信環境にも対応している。FRONTIERの直販サイトで購入が可能なので、興味がある人はぜひチェックしてみよう。

　更に多くのモデルがセール対象となり、自分への素敵なクリスマスプレゼントとしても最適だ。完売次第、予告なく商品が変更されることもあるため、早めの購入をおすすめする。

