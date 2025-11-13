ASUS「ThunderboltEX 5」発表　120Gb/s転送・130W給電対応のThunderbolt 5拡張カード

ASUS、Thunderbolt 5拡張カード「ThunderboltEX 5」を発表

ASUS JAPANは11月13日、次世代高速転送に対応するThunderbolt 5拡張カード「ThunderboltEX 5」を発表した。販売開始は11月14日で、自作PCユーザーにとって拡張性と性能を底上げする注目の新製品だ。

最大120Gb/sの超高速転送とUSB Type-Cの強化機能

ThunderboltEX 5は最大120Gb/sのデータ転送に対応し、USB Type-Cポートを2基搭載。さらに最大130Wの急速充電に対応し、単体デバイスなら最大96W給電が可能だ。高速転送と高出力給電を1枚で担える点が大きな魅力となる。

5台のデバイスをデイジーチェーン接続＆8K/60Hz出力対応

Thunderboltデバイスを5台までデイジーチェーン接続でき、DisplayPort 2.1経由で8K/60Hz出力にも対応する。高速ストレージや外部GPU、多画面環境の構築にも柔軟に対応できる設計だ。

インテル認定で互換性も安心、USB4にも対応

ThunderboltEX 5はインテル認定のThunderbolt 5アドオンカードとして提供されており、信頼性と互換性がしっかり担保されている。USB4にも対応しているため、既存の自作PC環境にも組み込みやすい。

自作PC構築時の拡張カードとして、さまざまな構成にスムーズに組み込める柔軟な一枚だ。