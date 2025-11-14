スケルトンポンプ×全面ARGB発光｜「Antec Skeleton 360 ARGB White」360mm簡易水冷が登場

「Antec Skeleton 360 ARGB White」が11月15日発売

リンクスインターナショナルは、ARGB LEDとスケルトンフレームを採用した一体型水冷クーラー「Antec Skeleton 360 ARGB White」を11月15日に発売する。全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種ECサイトで購入できる。

スケルトンフレーム採用のポンプヘッドとARGBイルミネーション

Skeleton 360 ARGB Whiteは、RGB LEDを搭載した水冷一体型CPUクーラーで、スケルトンフレーム構造のポンプヘッドが特徴的だ。ARGBとの組み合わせにより、ケース内部の視覚効果と冷却機能の両面で扱いやすい。主要マザーボードメーカーが提供するアドレッサブルRGB制御に対応し、最大2000RPMで動作する120mm PWMファンによるRGB発光も楽しめる。

高密度チューブ採用のメンテナンスフリー設計と3年保証

液体ロスを抑える高密度チューブを採用し、メンテナンスフリーで長期利用しやすい点も本モデルの特徴だ。耐久性を意識した構造により冷却の安定性が期待でき、保証期間は3年間とされており、長期運用を前提とする自作PCユーザーにとって安心感につながる。

LED同期・RGB SYNCでシステム全体のライティングを統一

最大の特徴は、120mm PWMファンのRGB SYNC対応と、付属ケーブルでシステム全体のイルミネーションを連動できる点だ。標準でアドレッサブルRGBケーブルが付属し、ユーザー環境に合わせたライティング構築が容易。冷却性能とイルミネーション演出の両立を目指すPCビルダーに向いているとしている。

発売情報と価格について

製品の詳細仕様はリンクスインターナショナルの公式製品情報ページで確認できる。価格はオープンとなっており、購入店舗に応じて幅のある選択肢が用意されている。