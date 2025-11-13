ASUSの最新360mm水冷「TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD」登場　IPS LCDで冷却状況をリアルタイム表示

ASUSが最新水冷CPUクーラー「TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD」を発売

ASUS JAPANは、ゲーミング向け水冷CPUクーラー「TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD」シリーズを、ホワイトモデルを含めて11月14日に発売する。

2.8インチIPS LCD搭載でリアルタイムモニタリングに対応

TUF Gaming LC III 360 ARGB LCDには、2.8インチのIPS LCDディスプレイを採用。CPUのクロック速度、温度、ファン回転数などをリアルタイムで把握でき、システム状況を直感的に確認できる。

高エアフロー・高静圧のトリプルファンで冷却性能が向上

冷却を担うファンは、高エアフローと静圧を両立したトリプル構成を採用。前シリーズと比べてパフォーマンスが向上しており、より効率的な熱管理が可能となっている。

取り付けやすさにも配慮した設計

ファンはあらかじめラジエーターに装着済みで、組み立て時の手間を軽減。ケーブルマネジメントも扱いやすく設計されており、初心者でもスムーズに設置できるという。

耐久性2倍の新ポンプと強化スリーブチューブを搭載

アップグレードされたポンプは寿命が最大2倍に伸び、冷却効率は最大30％向上。動作ノイズも低減され、静音性も高められているとのこと。また、400mmの強化スリーブ付きチューブにより、多様なPCケースに対応できる柔軟性を備えている。