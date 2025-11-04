Suicaのペンギン卒業グッズに込められたTRAINIARTからの15年分の「ありがとう！」

11月19日（水）、鉄道グッズ専門店「TRAINIART」（トレニアート）が15周年を迎えます。それを記念して、15周年記念グッズを販売。つい先日「Suicaのペンギン」卒業発表という大ニュースがあったので、アニバーサリー「Suicaのペンギン」が手に入る貴重な機会かも。しかも、Suicaのペンギンのあの愛らしい姿を手元に残す最後のチャンスかもしれません。これは鉄道ファンならずとも、ぜひ手に入れねば！

Suicaのペンギンも15周年をお祝い！

11月19日（水）、「TRAINIART」がオープン15周年を記念して記念グッズを販売します。

Suicaのペンギン ぬいぐるみ（トレインとアート）

￥2,860（税込）

サイズ：縦20×横21×高さ12cm

TRAINIARTのブランド名の由来にもなっている「トレイン」と「アート（絵筆）」を両手に持ったSuicaのペンギンのぬいぐるみ。15周年記念のオリジナルタグがポイント！

Suicaのペンギン 牛革名刺入れ

￥7,480（税込）

サイズ：縦7.3×横10.9×厚さ1cm

牛スムースレザーにSuicaのペンギンの顔を刺繍。革職人が丁寧に制作した名刺入れです。

Suicaのペンギン ラゲッジタグ（なかよし）

￥1,570（税込）

サイズ：縦15×横10×厚さ0.6cm

旅行バッグやスーツケースの目印にぴったりなラバーラゲッジタグ。裏面にネームカード付き。

ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。

※一部グッズの販売はございません。

東京駅改札内B1階グランスタ内