FRONTIERのピラーレスモデルが熱い！ Ryzen 7 9800X3D搭載ゲーミングPCが特価に

FRONTIERダイレクトストアは、11月7日から11月14日15時までの期間限定で、「一足早いクリスマスセール」をオンラインストアで開催する。このセールでは、特に外観にこだわりを持つユーザーに人気のピラーレスモデルを中心に、多数のゲーミングPCが勢ぞろいするという。

セールの目玉商品として紹介されているのが、「FRGPLMB650B/WS1031」だ。このモデルは、最新の「Ryzen 7 9800X3D」プロセッサーを搭載しており、さらに「Radeon RX 9070 XT」グラフィックスカードを組み合わせることで、4Kゲーミングや高負荷な作業も快適にこなすことができる。価格は275,800円で、FRONTIERならではの競争力ある価格設定が特徴だ。

この他にも、AMD Ryzen 7 5700Xプロセッサーを搭載した「FRGHLB550/WS918/NTK」や、Ryzen 7 9800X3Dを搭載した「FRGHLMB650W/WS1101」など、予算や用途に応じた選択が可能な18機種を取りそろえている。各モデルは13万円台から始まり、初心者から上級者まで幅広いユーザーに向けたラインアップとなっている。

セールは公式ウェブサイトで行われ、販売期間中に完売となった場合は別のスペックや新価格に変更されることもあるので、興味のある方は早めに購入を検討した方が良いだろう。ハイスペックPCをお得に手に入れるチャンスをお見逃しなく。