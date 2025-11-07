下取り額が2倍!? FRONTIERの14型ノートPCが今だけ特別価格

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　インバースネットが新たに「Windows 11買い替え応援企画！～下取りは2倍～」を11月7日より実施している。この企画の中心は、オリジナルブランド「FRONTIER」の14型ノートPC「NVシリーズ」を特別価格で提供することにある。購入時の下取りを選択すると、通常1,000円の下取り額が2,000円と倍増する魅力的なサービスも展開されている。

　NVシリーズは、第12世代Intel Core i5-1235U プロセッサーを搭載し、コストパフォーマンスに優れた14型のノートPCだ。画面はフルHD非光沢液晶を採用し、どのような場面でも眼に優しい画像を提供するとしている。Wi-Fi 6やBluetooth 5.2対応により、安定した高速通信が可能で、さまざまなデバイスとスムーズにつながる。

　スペースを有効に使い、コンパクトにまとめ上げられたデザインは、持ち運びに便利でどの場所でも使える実用性が高い。また、スライド式カメラカバーやUSB Type-C 3.2 Gen2（最大10Gbps、65W PD対応）なども備え、セキュリティ面でも安心感がある。バリエーションとしては、16GBメモリと500GB SSDのモデル（FRNV/win11R1、104,800円）や、32GBメモリと1TB SSDのモデル（FRNV/win11R4、112,800円）などがある。

　企画の期間は11月7日から11月30日まで。FRONTIERダイレクトストアで購入が可能だ。この機会を利用して、最新Windows 11対応PCへの買い替えを検討してみてはどうか。

