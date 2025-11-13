「にんにく・ガーリックバーガー」復活！たまらんにんにく三重奏

バーガーキングは11月14日、にんにくをたっぷり使用した「にんにく・ガーリックバーガー」シリーズを期間限定で復活発売します。

また、今年は新たに「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたスパイシーなラインアップも登場します。

にんにく三重奏が帰ってきた！

▲にんにく・ガーリックバーガー 単品690円／セット990円

「にんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、チェダーチーズ2枚、ピクルス、ケチャップ、マスタードを重ね、3種のにんにく（ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダー）をブレンドした「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガーです。

▲ダブルにんにく・ガーリックバーガー 単品1090円／セット1390円

「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」は、パティを2枚、チーズを4枚に増量。ボリューム満点で、満足度の高い一品です。

▲スパイシーにんにく・ガーリックバーガー 単品790円／セット1090円

新商品の「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、にんにく・ガーリックバーガーにクセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」をトッピングしています。

▲ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー 単品1190円／セット1490円

「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きパティ2枚と4枚のチーズ、「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたボリューム満点の辛旨バーガーです。

セットメニューはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となり、一部店舗では取り扱いがありません。

ガツンとくるにんにくの旨味！

にんにくの香りと直火焼きビーフの組み合わせは、バーガーキングらしい豪快な一品です。復活を待ち望んでいた人も、初めて食べる人も、がっつりと食欲を満たしたい日にぴったりのメニューです。

※価格は税込み表記です。