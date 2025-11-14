肉好き歓喜！ドトール新作はローストビーフが主役のご褒美ミラノ

ドトールコーヒーショップは11月27日10時より、冬の新作メニューとして「トリュフ香るミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」シリーズ3種を発売します。

贅沢！「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」

ドトールの定番フードシリーズ「ミラノサンド」に季節の新作が登場します。

▲トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 690円



「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」は、肉本来の旨味を引き出し、しっとりやわらかく繊細な味わい炭火焼きローストビーフを重ね、玉ねぎをベースにしたシャリアピンソースを合わせた一品です。

玉ねぎの甘さやコクがローストビーフと好相性で、トリュフの香りが贅沢な味わいとなっています。

さらに、濃厚なチーズやソースを加えたバリエーションも展開します。

▲トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～カマンベールチーズ～ 790円

カマンベールチーズを追加することでがボリュームがアップし、チーズのまろやかさを味わえる仕様です。

▲トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～ゴルゴンゾーラソース～ 790円

ゴルゴンゾーラ入りチーズソースとナッツ（アーモンド）を追加し、芳醇な風味と甘み、ナッツの食感がプラスされています。

冬限定「抹茶キャラメルラテ」や新作ケーキも登場！

また、「抹茶キャラメルラテ」「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」、さらに新作和菓子「珈琲羊羹」を発売します。

▲抹茶キャラメルラテ（ホット・アイス） Sサイズ580円～

ドリンクには、冬限定の「抹茶キャラメルラテ」が登場。抹茶のほろ苦さをキャラメルソースが包み込み、甘すぎず重すぎない飲み心地の一杯です。

▲ナッツ香るダブルチョコレートケーキ 550円

2種類のチョコレートをブレンドしたムースとココアスポンジを3層ずつ重ねた新作ケーキです。

香ばしいくるみが食感と風味のアクセントとなり、艶やかなグラサージュと金粉で上品な華やかさを表現しています。

▲珈琲羊羹 350円

さらに、北海道産小豆の餡に「マイルドブレンド」のコーヒー豆を練り込んだ「珈琲羊羹」も仲間入り。小豆の甘みとコーヒーの香ばしさが調和した、個性的な味わいのひと口和菓子です。

肉好きはうれしいローストビーフのミラノサンド！

ドトールらしい洋と和の融合が光る冬の新作ラインアップ。トリュフ香るミラノサンドで贅沢気分を味わいつつ、珈琲羊羹でほっと一息。そんなご褒美タイムにぴったりのメニューがそろいました。



特に「トリュフ香るミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」はリッチな内容でお肉好きの心をくすぐります！

なお、現在発売中の「焼き芋豆乳オレ」「和梨と葡萄のグリーンティー」「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」「期間限定ミラノサンド 牛カルビ ねぎ塩レモン」「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」は、切り替わりで11月26日で販売を終了しますので、まだ食べたいという人は今のうちに！

※価格は税込み表記です。