11月27日スタート

肉好き歓喜！ドトール新作はローストビーフが主役のご褒美ミラノ

2025年11月14日 11時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

冬ミラノがきたよ

　ドトールコーヒーショップは11月27日10時より、冬の新作メニューとして「トリュフ香るミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」シリーズ3種を発売します。

贅沢！「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」

　ドトールの定番フードシリーズ「ミラノサンド」に季節の新作が登場します。

▲トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ　690円

　「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」は、肉本来の旨味を引き出し、しっとりやわらかく繊細な味わい炭火焼きローストビーフを重ね、玉ねぎをベースにしたシャリアピンソースを合わせた一品です。　
　玉ねぎの甘さやコクがローストビーフと好相性で、トリュフの香りが贅沢な味わいとなっています。

　さらに、濃厚なチーズやソースを加えたバリエーションも展開します。

▲トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～カマンベールチーズ～　790円

　カマンベールチーズを追加することでがボリュームがアップし、チーズのまろやかさを味わえる仕様です。

▲トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～ゴルゴンゾーラソース～　790円

　ゴルゴンゾーラ入りチーズソースとナッツ（アーモンド）を追加し、芳醇な風味と甘み、ナッツの食感がプラスされています。

冬限定「抹茶キャラメルラテ」や新作ケーキも登場！

　また、「抹茶キャラメルラテ」「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」、さらに新作和菓子「珈琲羊羹」を発売します。

▲抹茶キャラメルラテ（ホット・アイス）　Sサイズ580円～

　ドリンクには、冬限定の「抹茶キャラメルラテ」が登場。抹茶のほろ苦さをキャラメルソースが包み込み、甘すぎず重すぎない飲み心地の一杯です。

▲ナッツ香るダブルチョコレートケーキ　550円

　2種類のチョコレートをブレンドしたムースとココアスポンジを3層ずつ重ねた新作ケーキです。

　香ばしいくるみが食感と風味のアクセントとなり、艶やかなグラサージュと金粉で上品な華やかさを表現しています。

▲珈琲羊羹　350円

　さらに、北海道産小豆の餡に「マイルドブレンド」のコーヒー豆を練り込んだ「珈琲羊羹」も仲間入り。小豆の甘みとコーヒーの香ばしさが調和した、個性的な味わいのひと口和菓子です。

肉好きはうれしいローストビーフのミラノサンド！

　ドトールらしい洋と和の融合が光る冬の新作ラインアップ。トリュフ香るミラノサンドで贅沢気分を味わいつつ、珈琲羊羹でほっと一息。そんなご褒美タイムにぴったりのメニューがそろいました。

　特に「トリュフ香るミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」はリッチな内容でお肉好きの心をくすぐります！

　なお、現在発売中の「焼き芋豆乳オレ」「和梨と葡萄のグリーンティー」「期間限定ミラノサンド　牛カルビ」「期間限定ミラノサンド　牛カルビ　ねぎ塩レモン」「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」は、切り替わりで11月26日で販売を終了しますので、まだ食べたいという人は今のうちに！

※価格は税込み表記です。

