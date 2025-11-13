冬の人気シリーズ「濃厚ごま担々」が今年も！濃厚スープで温まる～

はなまるうどんは11月13日から、冬の人気シリーズ「濃厚ごま担々」3種を全国の店舗（一部除く）で販売します。

ごまのコクとナッツの香ばしさを活かした濃厚スープが特徴の、寒い季節にぴったりのうどんです。

▲濃厚ごま担々（小）690円／（中）850円／（大）1030円

「濃厚ごま担々」シリーズの担々スープは、すりごまとねりごまの2種の白ごまにピーナツバターを加えたスープにかけだしを合わせています。今年は、さらにナッツペーストを増量し、ごまの風味とナッツのコクがアップしているそうです。

さらに、にんにくの旨味と鶏油のコクをプラスし、花椒の香るそぼろ肉がアクセントになっています。

▲温玉ごま担々（小）780円／（中）940円／（大）1120円

「温玉ごま担々」は、マイルドでクリーミーな半熟たまごをトッピングすることで、辛味の中にもまろやかさを感じる一杯です。

▲豚しゃぶごま担々（小）860円／（中）1020円／（大）1200円

「豚しゃぶごま担々」は、豚バラ肉をたっぷりのせたボリューム満点の一杯。豚肉は特製の肉味噌と濃厚な担々スープと相性抜群といいます。

別添えの山椒を加えれば、爽やかな香りとしびれる辛さが加わり、味の変化も楽しめます。ラー油の増量や抜きも注文時に指定可能です。

販売は2026年2月上旬までの期間限定。テイクアウトやモバイルオーダーにも対応しています。

濃厚・マイルド・肉たっぷり！

寒さが深まる季節、湯気の立つごま担々うどんの香りは格別。とろみのあるスープにナッツのコクが溶け合う味わいは、冬の食欲をしっかり満たしてくれそうです。

※価格は税込み表記です。