仰天！「白身フライ」が巨大クッションに！一緒に寝ればあなたものり弁になれる!?

ほっともっとは11月14日10時から11月28日23時59分まで、公式アプリ・X・Instagramを通じて「HAPPYフライDAY」キャンペーンを実施します。

「白身フライ」「ちくわ天」の抱き枕が当たる

持ち帰り弁当のほっともっとでは、今年の4月から「ほっともっと 超弁当祭」としてアプリキャンペーンを順次開催しています。



今回、第三弾として、白身フライやちくわ天など、弁当でも人気のフライをテーマにしたキャンペーンです。人気のフライをモチーフにした巨大クッションなど、ユニークな賞品が当たるキャンペーンを開催。

アプリから応募できるコンプリートセットのほか、SNS応募ではそれぞれ異なる賞品を用意。公式アプリではフォーム入力で完了、Xではフォロー＆リポスト、Instagramではフォロー＆いいねで参加できます。

・【公式アプリ】白身フライクッション＋ちくわ天クッションコンプリートセット 1名

・【公式X】白身フライクッション 1名

・【公式Instagram】ちくわ天クッション 1名

・【公式アプリ／X】ほっともっとお食事券1万円分 公式アプリ10名／公式X10名

当選者には12月中旬頃に賞品を発送予定です。キャンペーン特設サイトは「ほっともっと」公式ホームページで公開中です。

フライ好き必見！

フライをモチーフにしたクッションという遊び心あふれる賞品が印象的です。白身フライやちくわ天のクッションを抱きしめれば、お弁当の具材になった気分が味わえるかも……!?

※価格は税込み表記です。