スクウェア・エニックスは11月12日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Epic Games Storeにて「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」を開催。セール期間は、PS Store／ニンテンドーeショップが2025年12月1日まで。Epic Games Storeが11月17日までだ。

今回のセールでは、『ブレイブリーデフォルト フライング フェアリー HDリマスター』が初登場。また、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルなどがお買い得に購入できる。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

●対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/VGYbH

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セールタイトルピックアップ

●『ブレイブリーデフォルトフライングフェアリーHDリマスター』

Switch 2

20％オフ【初セール！】

●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PS5

50％オフ【割引率アップ！】

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PS5

64％オフ

●『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PS5／Epic

MAX50％オフ【PS5版割引率アップ！】

●『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル

PS5／PS4

40％オフ【割引率アップ！】

●『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

PS5／PS4

50％オフ【割引率アップ！】

●『FORSPOKEN』

PS5／Epic

70％オフ

●『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

Epic

50％オフ

●『新すばらしきこのせかい』

Epic

60％オフ

●『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

Epic

60％オフ

●『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

Epic

40％オフ

●『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

Epic

40％オフ

●『KINGDOM HEARTS III + Re Mind』

Epic

40％オフ

■「#秋のスクエニゲームフェス」ハッシュタグ投稿キャンペーン開催！

●セール対象タイトルについてコメントして、プレゼントをゲットしよう！

SNSキャンペーン「#秋のスクエニゲームフェス」を開催する。参加条件は、スクウェア・エニックス公式Xアカウントをフォローして、対象タイトルについてコメントを添えて投稿するだけ。

本フェス参加者には抽選で合計100名に、公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」で使えるクーポンか、これからの季節に嬉しいオリジナルブランケット（非売品）をプレゼント。

この秋、ぜひ一緒にフェスを盛り上げよう。キャンペーン期間は、2025年12月1日23時59分まで。 ※ご参加にあたってはキャンペーンページ記載の注意事項を必ずご確認ください。

●キャンペーンページ

https://sqex.to/akifes

●参加方法

1.スクウェア・エニックス公式Xアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー

2.ハッシュタグ「#秋のスクエニゲームフェス」をつけて、対象タイトルについてコメントを投稿する

●対象タイトル一覧

https://sqex.to/akifes_list

・対象タイトルを未購入、もしくは過去に購入済みの方でもご参加いただけます。

・対象タイトル一覧ページに載っていても、時期やプラットフォームによってはセールを実施していない可能性があります。

●賞品

抽選で合計100名に、いずれかをプレゼント。