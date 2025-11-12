SNSキャンペーン「#秋のスクエニゲームフェス」も開催中！
『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』が初セール！「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」を開催
スクウェア・エニックスは11月12日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Epic Games Storeにて「スクエニ BLACK FRIDAY SALE Part 1」を開催。セール期間は、PS Store／ニンテンドーeショップが2025年12月1日まで。Epic Games Storeが11月17日までだ。
今回のセールでは、『ブレイブリーデフォルト フライング フェアリー HDリマスター』が初登場。また、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルなどがお買い得に購入できる。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
●対象タイトル一覧掲載ページ
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セールタイトルピックアップ
●『ブレイブリーデフォルトフライングフェアリーHDリマスター』
Switch 2
20％オフ【初セール！】
© SQUARE ENIX
●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
PS5
50％オフ【割引率アップ！】
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PS5
64％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PS5／Epic
MAX50％オフ【PS5版割引率アップ！】
© SQUARE ENIX
●『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル
PS5／PS4
40％オフ【割引率アップ！】
© SQUARE ENIX
●『聖剣伝説 VISIONS of MANA』
PS5／PS4
50％オフ【割引率アップ！】
© SQUARE ENIX
●『FORSPOKEN』
PS5／Epic
70％オフ
© SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
Epic
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『新すばらしきこのせかい』
Epic
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA
●『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』
Epic
60％オフ
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
Epic
40％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』
Epic
40％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS III + Re Mind』
Epic
40％オフ
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
■「#秋のスクエニゲームフェス」ハッシュタグ投稿キャンペーン開催！
●セール対象タイトルについてコメントして、プレゼントをゲットしよう！
SNSキャンペーン「#秋のスクエニゲームフェス」を開催する。参加条件は、スクウェア・エニックス公式Xアカウントをフォローして、対象タイトルについてコメントを添えて投稿するだけ。
本フェス参加者には抽選で合計100名に、公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」で使えるクーポンか、これからの季節に嬉しいオリジナルブランケット（非売品）をプレゼント。
この秋、ぜひ一緒にフェスを盛り上げよう。キャンペーン期間は、2025年12月1日23時59分まで。 ※ご参加にあたってはキャンペーンページ記載の注意事項を必ずご確認ください。
●キャンペーンページ
●参加方法
1.スクウェア・エニックス公式Xアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー
2.ハッシュタグ「#秋のスクエニゲームフェス」をつけて、対象タイトルについてコメントを投稿する
●対象タイトル一覧
https://sqex.to/akifes_list
・対象タイトルを未購入、もしくは過去に購入済みの方でもご参加いただけます。
・対象タイトル一覧ページに載っていても、時期やプラットフォームによってはセールを実施していない可能性があります。
●賞品
抽選で合計100名に、いずれかをプレゼント。
・スクウェア・エニックス e-STOREクーポン1万円分×10名
・スクウェア・エニックス e-STOREクーポン1000円分×80名
・オリジナルブランケット（非売品）×10名
※賞品は選べません。
※スクウェア・エニックス e-STOREクーポンに関する注意事項は、キャンペーンページをご確認ください。