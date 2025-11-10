玄人志向の簡易水冷クーラーにホワイトモデル追加！ 240mm＆360mmの2サイズ展開

PCパーツブランド「玄人志向」は、ホワイト仕様の新モデルとなる簡易水冷CPUクーラー「KURO-AIOWC/V2シリーズ」を発売した。ラインナップは240mmサイズの「KURO-AIOWC240L/V2/WHITE」と、より強力な冷却性能を誇る360mmサイズの「KURO-AIOWC360L/V2/WHITE」の2種類。価格はそれぞれ13,980円前後と15,980円前後だ。

このKURO-AIOWC/V2シリーズは、組み立てが簡単なオールインワン型の水冷クーラー。これまで人気のブラックに加えて、待望のホワイトカラーモデルが登場し、ホワイト系PCビルドとの統一感を重視するユーザーにも嬉しい選択肢が増えた。ファンとポンプヘッドにはアドレッサブルRGB LEDを搭載し、好みに合わせたライティング演出が可能。ポンプヘッドのインフィニティミラーが美しい光の奥行きを演出し、さらに落ち着いた雰囲気のマットホワイトキャップにも交換できる。

240mmモデルはコンパクトながら高い冷却効率を持ち、小型ケースでも取り回しやすい。一方の360mmモデルは3連ファン構成で、ハイエンドCPUの冷却にも余裕を見せる。どちらのモデルも、ASETEK社製の高品質ポンプとラジエーターを採用し、信頼性と静音性を両立。さらに、FDB（流体動圧軸受）搭載の120mmファンによって長寿命かつ安定した動作を実現している。

また、日本語マニュアルがオンラインで提供されており、初めての自作ユーザーでも安心して導入可能。3年間の製品保証も付属しているため、長期運用にも心強い。白で統一したクリーンなPCビルドを目指す自作派には、まさに見逃せない新定番となりそうだ。