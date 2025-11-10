会場の様子をレポート！
金子一馬氏のイラストを使用したアクスタは大注目！『神魔狩りのツクヨミ』初のポップアップストアに潜入
コロプラがiOS／Android／PC（Steam）でサービス中の、ゲームクリエイター・金子一馬氏が手がけるカード創造ローグライク『神魔狩りのツクヨミ』。その初となるポップアップストアが、現在、東京の渋谷モディ・7階のマルイノアニメにて開催している。東京会場の会期は、11月16日まで。オープン時間は11時～19時予定だ。
初日となる11月8日にメディア向け内覧会が開かれたので、店内の模様をレポートしよう。
■神魔たちがユーザーをお出迎え！ 『神魔狩り』の世界にひたれる
ストアの入り口の両脇の壁面にはゲームに登場する神魔が描かれた「掛け軸風BIGタペストリー」が飾られ、来店者をお出迎え。
サイズは幅720mm×高さ1600mmとかなりの大きさで、まさに圧巻！ 神魔のイラストをこのサイズで観られるのは滅多にないと思うので、ゲームをプレイしている人には貴重な体験になるだろう。
ちなみに、このタペストリーは受注生産の商品となっており、価格は各8800円だ。
その奥はイベントスペースとなっており、本作の主人公や仲間たちの等身大POPや、イメージビジュアルが飾られている。
こちらは撮影可能なので、ほかの来店者が映らないように注意して、お気に入りのキャラクターと一緒に写真を撮ってみよう！
スペースの最後には、商品見本がディスプレーされたショーケースと、商品が置かれた棚を設置。直に商品サンプルを見られるので、購入の参考にしよう。
筆者が気になったのは、主人公や仲間たちのアクリルスタンド（全8種／各2200円）。また、アクリルジオラマ（2970円）もあり、部屋に手軽に飾れそうで購買意欲が刺激された。
ちなみに、取材日には金子一馬氏も会場に訪れていた。金子氏はアクリルブロックがお気に入りとのこと。
会場では購入者を対象とした抽選会も行われているので、近隣に住んでいたり、渋谷に気軽に出かけられる人は、ぜひともチェックしてみよう。
OIOIのウェブチャンネルでは、会場で売られているグッズの通販も行っている。会場に行けない人は、こちらを利用してみてはいかがだろうか。
▼本イベントの特設サイトはこちら！
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1002
▼通販サイトはこちら！
https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?q=神魔狩りのツクヨミ251108
■金子一馬氏のサイン会も実施！
当日には、グッズ購入者を対象にしたサイン会を実施。本作のキービジュアルを使用した限定A2ポスターに、金子氏がサインをしてプレゼント。
なお、サイン会は2025年11月16日の15時～17時にも東京会場で実施予定。会期中に1会計につき5000円以上購入した人を対象に抽選を実施し、抽選に当たった人が参加できる（ECサイトでの購入は対象外）。
金子一馬氏に直接会える滅多にない機会なので、ファンの人は要チェックだ。
【ポップアップストア情報】
◆渋谷（東京）
会場：渋谷モディ 7F マルイノアニメ（東京都渋谷区神南1-21-3）
開催期間：2025年11月8日～11月16日
開催時間：11時～19時（予定）
◆名古屋（愛知）
会場：セントラルパーク イベントスペース by マルイノアニメ（愛知県名古屋市中区錦3-15-13先）
開催期間：2025年11月28日～11月30日
開催時間：10時～20時（予定）※最終日は18時まで
◆通販
販売期間：2025年11月8日12時～11月30日23時59分（予定）
通販URL：https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?q=神魔狩りのツクヨミ251108
【ゲーム情報】
タイトル：神魔狩りのツクヨミ
ジャンル：カード創造ローグライク
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：配信中（2025年5月7日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
