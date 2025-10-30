販売グッズなども紹介！
金子一馬氏のサイン会も！『神魔狩りのツクヨミ』初のポップアップストアの詳細を公開
コロプラは10月30日、ゲームクリエイター・金子一馬氏が手がける、iOS／Android／PC（Steam）向けカード創造ローグライク『神魔狩りのツクヨミ』（じんまがりのつくよみ）について、初のポップアップストアの詳細を公開した。「マルイノアニメ」による本作初のポップアップストアは、東京と名古屋にて2025年11月8日より順次開催される。
【特設サイト】
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1002
本日公開されたのは、 東京会場で開催される金子一馬氏のサイン会の情報。11月8日は先着30名に、16日は会期中の抽選で当選した人に参加できるという。詳しい参加条件については公式Xや特設サイトにて詳細を確認してほしい。
次に、発売グッズの一覧やエポス会員様の特典情報も公開。さらに、発売グッズをオンラインでも購入できることが決定した。
続報や詳細はリニューアルした『神魔狩りのツクヨミ』公式X（https://x.com/jintsukuPJ_off）や、マルイノアニメ公式X（https://x.com/marui_anime）などでも確認できるので、こちらもチェックしよう。
【「神魔狩りのツクヨミ 1st POPUP STORE」詳細】
本イベントでは、ポップアップストアならではのグッズ販売を用意している。ECサイトでの購入も可能だ。詳細は公式Xや特設サイトにて後日公開する。
◆マルイノアニメ特設サイト
◆渋谷（東京）
会場：渋谷モディ 7F マルイノアニメ（東京都渋谷区神南1-21-3）
開催期間：2025年11月8日～11月16日
開催時間：11時～19時（予定）
※初日8日のみ、シャッフル入場の可能性がございます。（整理券配布は10時35分頃を予定）
◆名古屋（愛知）
会場：セントラルパーク イベントスペース by マルイノアニメ（愛知県名古屋市中区錦3-15-13先）
開催期間：2025年11月28日～11月30日
開催時間：10時～20時（予定）※最終日は18時まで
◆通販
販売期間：2025年11月8日12時～11月30日23時59分（予定）
※販売ページは後日公開いたします。
【東京会場限定 金子一馬氏サイン会 詳細】
金子一馬氏がキービジュアルを使用した限定A2ポスターにサインをする。
◆サイン会1回目
開催日時：2025年11月8日11時30分～12時30分（予定）
参加条件：当日の12時30分までに1会計につき5000円以上購入した人を対象に、先着で30名様で参加可能。
※先着終了次第後日開催するサイン会の抽選にご参加いただけます。
◆サイン会2回目
開催日時：2025年11月16日15時～17時（予定）
参加条件：東京会場にて、会期中に1会計につき5000円以上購入した人を対象に、抽選を実施。（ECサイトでの購入は対象外となります。）
※参加人数の上限に達しましたら、会期中でも抽選を終了いたします。
※会場の混雑状況や、その他やむを得ない理由により人数や時間に変更がある可能性がございます。ご了承ください。
【エポスカード会員特典 詳細】
◆エポスカード会員お買い上げ抽選会
3000円以上のお買上げ、かつエポスカードを利用または提示で1会計につき1回、ハズレなしの抽選会に参加できる。
【景品詳細】
A賞：金子一馬氏サイン入りキャンバスボード（全1種）
B賞：クリアカード（全8種） コンプリートセット
C賞：クリアカード（全8種） ランダム1枚
◆エポスカード新規入会特典
ポップアップストアにてエポスカードに新規入会した人には、「クリアカードコンプリートセット（全8種）」をプレゼント。
※それぞれの詳細は特設サイトをご確認ください。
【発売グッズ一覧】
ゲーム内でも登場する、金子一馬氏が手掛けた美麗なイラストを使用したグッズ。
・トレーディングメタリックカード（全12種／ブラインド）：550円
・アクリルスタンド（全8種）：各2200円
・トレーディンググリッター缶バッジ（全8種／ブラインド）：550円
・ホログラムステッカー：440円
・美麗ゲームマット：5280円
・トレーディングミニアクリルブロック（全6種／ブラインド）：880円
・トレーディングブロマイド2枚セット（全21種／ブラインド）：660円
・アクリルブロック：2200円
・マグカップ：1980円
・トレーディング絵馬型アクリルキーホルダー（全6種／ブラインド）：990円
・ブランケット：3960円
・掛け軸風BIGタペストリー（全10種／受注生産）：各8800円
・おつまみスナック（全5種／ブラインド）：1320円
・チョコクランチ（全7種／ブラインド）：1210円
・ICカードステッカー（全3種）：各550円
・アクリルジオラマ：2970円
▼続報はこちらをチェック！
・『神魔狩りのツクヨミ』公式X：https://x.com/jintsukuPJ_off
・マルイノアニメ公式X：https://x.com/marui_anime
【ポップアップストア開催記念Xキャンペーン 概要】
『神魔狩りのツクヨミ』公式Xにて、ポップアップストア開催を記念して、抽選で5名に「金子一馬氏 直筆サイン入り特製ポスター（非売品）」をプレゼントするキャンペーンを実施中。応募期間は、2025年11月7日23時59分まで（予定）。
【応募方法】
＜1＞『神魔狩りのツクヨミ』公式X（https://x.com/jintsukuPJ_off）をフォロー
＜2＞対象の投稿（https://x.com/jintsukuPJ_off/status/1982756661640286487）をリポストする
※応募規約や詳細は対象のポストをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：神魔狩りのツクヨミ
ジャンル：カード創造ローグライク
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：配信中（2025年5月7日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc.
©2025 Valve Corporation.
※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。
※iOS、App Store は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは Google LLC の商標です。
※SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※そのほかすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。