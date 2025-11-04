FRONTIER×Intelキャンペーン「2025 Holiday Bundle」　Core Ultra搭載PC購入で人気ゲーム特典

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは、「インテル Core Ultra プロセッサー+グラフィックスカード」搭載PC購入で、ゲームやボーナスコンテンツが手に入る『2025 Intel Holiday Bundle』キャンペーンを開始した。キャンペーンは2026年1月31日23:59まで実施される。

　『2025 Intel Holiday Bundle』は、FRONTIERのオンラインストアにて対象のデスクトップPCまたはノートPCを購入することで、4つの人気ゲームタイトルから選べる1つのゲームとボーナスコンテンツを入手できるキャンペーンだ。対象となるPCには、インテル Core Ultra プロセッサーとグラフィックスカードが搭載されている。特典の受け取りには、購入したPCの出荷後1週間から10日以内にメールで送られるマスターキーが必要になるという。

　ゲームタイトルには『Battlefield 6』、『Assassin's Creed Shadows』、『Dying Light: The Beast』、『Sid Meier's Civilization VII』がラインナップされている。また、ボーナスコンテンツは『Marvel Rivals』の衣装スキンや『Xsplit Broadcaster』の3ヵ月分アクセス、『Magix Vegas Pro Edit 365』の1ヵ月間アクセス、『Canvid』の3ヵ月分アクセスが提供される。

　注意点としては、マスターキーは数量限定で、お一人様1コードに限られること。さらに、即納モデルや特定のアウトレットモデル、法人モデルはキャンペーン対象外となるため、購入の際は確認が必要だ。

