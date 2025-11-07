見た目も機能も両立。darkFlash「DE8シリーズ」120mm ARGBファンが11月14日発売

darkFlash「DE8 シリーズ」登場。円筒デザイン×ARGB対応で魅せる冷却ファン

タイムリーは、11月14日にdarkFlashの新作冷却ファン「DE8 シリーズ」を発売する。価格は1,180円。

独自の円筒デザインと発光ファン

DE8 シリーズは、円筒形のボディに平面ベースを組み合わせたユニークなデザインを採用している。側面から光を透過させる120mm ARGBファンを搭載し、ケース内を鮮やかに演出。5V ARGB接続に対応しており、主要マザーボードのRGBコントロールソフトからライティングのカスタマイズが可能だ。

吸気・排気を選べる2モデル構成

最大の特徴は、ノーマルモデルとリバースモデルの2タイプをラインナップしている点。設置場所やエアフロー設計に合わせて吸気・排気方向を自由に選択できるため、ビルドの柔軟性が高い。

さらに、カラーバリエーションはブラックとホワイトの2色を用意。ケースカラーに合わせて統一感のある構成を作り上げることができる。

スマートな配線と高耐久設計

DE8 シリーズは、PWMファン電源および5V ARGB端子の連結接続に対応。複数ファンを使用する際もケーブルマネジメントが容易で、ケース内をすっきりと整理できる。

ファンにはHydro Bearingを採用。800～1900RPMの範囲で回転し、風量と静音性のバランスに優れる。さらに、約4万時間の耐用時間を実現し、長期的な安定稼働が期待できる。

RGB同期にも幅広く対応

AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION 2.0、POLYCHROME RGBといった主要なRGBライティングシステムに対応。既存環境にスムーズに統合できるため、ライティング構成の自由度が高い。

発売情報と詳細

製品の詳細情報は、11月7日に公開される公式サイトで確認可能。独自デザインと高い冷却性能を兼ね備えたDE8 シリーズは、見た目と性能の両面からPCビルドを引き上げる冷却ファンとして、自作PCユーザーの注目を集めそうだ。