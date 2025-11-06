スクウェア・エニックスは11月6日、「スクエニ NOVEMBER SALE」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2025年11月21日まで。

本セールでは、コミカライズの連載を開始した『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』の割引率が50％にアップするほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』『オクトパストラベラーII』『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとする、ダウンロード版の作品がお手頃価格になっている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧ページを確認してほしい。

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://sqex.to/naSB7

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PS5／PS4／Switch

35％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

『オクトパストラベラーII』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『オクトパストラベラー』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『PowerWash Simulator』

PS5／PS4／Switch

40％オフ

POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』

PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』

PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX

『シアトリズム ファイナルバーライン』

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY X|X-2 HD Remaster』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PS4

60％オフ

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

■スクウェア・エニックス公式漫画アプリ「マンガUP！」で読めるスピンオフコミカライズ作品も必見『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』50％オフ！

＜『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』セール期間＞

●ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア

2025年11月20日まで

●PC（Steam）／App Store／Google Play

2025年11月10日まで

※対象プラットフォームによって価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※Steamはストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』

Switch／PC（Steam）／iOS／Android

50％オフ 割引率アップ！

© SQUARE ENIX