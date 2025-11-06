『パラノマサイト』がコミカライズ連載開始記念で50％オフ！
HD-2D版『DQ III』が35％オフ！「スクエニ NOVEMBER SALE」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催
スクウェア・エニックスは11月6日、「スクエニ NOVEMBER SALE」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2025年11月21日まで。
本セールでは、コミカライズの連載を開始した『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』の割引率が50％にアップするほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』『オクトパストラベラーII』『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとする、ダウンロード版の作品がお手頃価格になっている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧ページを確認してほしい。
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PS5／PS4／Switch
35％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
『オクトパストラベラーII』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『オクトパストラベラー』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『PowerWash Simulator』
PS5／PS4／Switch
40％オフ
POWERWASH SIMULATOR © 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』
PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX
『シアトリズム ファイナルバーライン』
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY X|X-2 HD Remaster』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY IX』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』
PS4
60％オフ
『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』
Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
■スクウェア・エニックス公式漫画アプリ「マンガUP！」で読めるスピンオフコミカライズ作品も必見『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』50％オフ！
＜『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』セール期間＞
●ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア
2025年11月20日まで
●PC（Steam）／App Store／Google Play
2025年11月10日まで
※対象プラットフォームによって価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※Steamはストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』
Switch／PC（Steam）／iOS／Android
50％オフ 割引率アップ！
© SQUARE ENIX