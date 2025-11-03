ピザ耳の中にぎっしりチーズ！評判の「チージーロール」が通常生地に登場

ピザハットは、人気生地「チージーロール」を選べる生地の6つ目としてラインアップに加えました。これまで期間限定で販売し話題を集めた生地が、いつでも注文できるようになります。

ついに「チージーロール」が選べる生地への仲間入り！

「チージーロール」は、生地の端にモッツァレラとゴーダを巻き込んだ、ひと口大ロール状の“みみ”が特徴です。食感はモチモチでチーズの伸びも強く、別添のハニーメイプルシロップをかけると甘じょっぱい味わいが楽しめます。

Mサイズでは約300gと、ピザ総重量の約半分を占めるほど“みみ”の存在感が大きい生地です。

注文時に生地を選択する形式で、プラス料金で指定できます。

・チージーロール生地追加

Mサイズ420円／Lサイズ540円

※別添ハニーメイプルシロップ M1本・L2本

※M・Lサイズのみ、8カット

さらに、「チージーロール」がマッチするピザとして、ピザハットの大人気メニューが集結した2種のピザも紹介されています。

・ピザハット・ベスト4

（ピザハット・マルゲリータ／ほっくりポテマヨソーセージ／テリマヨチキン／特うまプルコギ）

Mサイズ 持ち帰り2650円／配達3610円

Lサイズ 持ち帰り3690円／配達5040円

・フレンズ4

（ピザハット・マルゲリータ／ペパロニクラシック／じゃがマヨコーン／クリームチーズベーコン）

Mサイズ 持ち帰り2050円／配達2750円

Lサイズ 持ち帰り2890円／配達3900円

また、配達限定で対象ピザを注文すると2枚目が半額になるキャンペーンも実施しています。

チーズ好き必見！

今回の「チージーロール」定番化は、過去に店舗対応が追いつかないほどの人気を受けての再登場となります。

好きなピザでいつでも選べるようになったことで、チーズ好きには魅力的な選択肢になりそうです。ハニーメイプルをかけて味変ができる点も楽しみどころです。チーズ好きの人はぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。