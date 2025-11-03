430万食突破！「リュウジの至高のレシピ」がファミマに再び登場、これは食べるしか！

ファミリーマートは、「リュウジの至高のレシピ」のシリーズ商品8種を、11月4日から全国の店舗で発売する。昨年コラボに引き続き、今回は第2弾となる。

リュウジさんの“おいしさに妥協しない”全8種類が登場

ファミリーマートに、YouTube総再生回数22億回を超える料理研究家・リュウジ氏監修の人気コラボが再登場する。



昨年11月に発売された「リュウジの至高のレシピ」は、累計430万食を突破する大ヒットを記録し、発売当初から大きな話題となった。



第2弾となる今回は、好評だったメニューをさらに“至高のおいしさ”へとブラッシュアップ。さらに、新たにスープ・中華まん・冷凍パスタをラインアップに加え、全8種類で展開する。



<全8種のラインナップ>

▲リュウジの至高のレシピ ペッパーベーコン焼めしおむすび（214円）

監修第1弾で登場した「ペッパーベーコンエッグ」をアップデートした商品。昨年発売時にリュウジ氏本人がアレンジレシピとして紹介し、SNSでも好評を博した焼めしを商品化した。ガーリックマヨソースで炒めることで、香ばしくクセになる風味に仕上げている。

▲リュウジの至高のレシピ スパイス際立つ！唐揚げ弁当（645円）

「ナツメグ・クミン・オールスパイス」を使用した、スパイシーな唐揚げに、「花椒・ブラックペッパーなど」をまぶした、スパイスの香る唐揚げ弁当。別添の「黒コショウ」でさらにスパイス感を調整できる仕立て。

▲リュウジの至高のレシピ トマトクリームパスタ（598円）

魚介の旨味とオレガノの風味が特長のトマトクリームパスタ。海老とほうれん草の他に、チーズをトッピングすることでコクのある仕立て。

▲リュウジの至高のレシピ 上海風焼そば（550円）

昨年好評だった「上海風焼そば」をリニューアルさせた商品。味のアクセントを強化するため、醤油などの配合を上げ、旨味とコクをアップ。更にXO醤を新たに配合し風味豊かに仕上げている。

▲リュウジの至高のレシピ ねぎ塩チキン＆塩だれキャベツ（348円）

クセになる味わいのねぎ塩だれで箸が止まらなくなるさっぱりチキン。やわらかく仕上げた鶏むね肉に、ネギやごま油、黒こしょうなどを加えたやみつき感のあるねぎ塩レモンだれをのせている。チキンに添えた塩だれキャベツで食感の違いも楽しめる商品。

▲リュウジの至高のレシピ にんにく醤油スープ（398円）

にんにくの香ばしい風味が効いた、食べるほどにやみつきになるスープ。スープは醤油をベースにだしの旨みを効かせた仕立てで、具材には豚肉と豆腐をメインに、キャベツ・もやしなどを使用している。

▲リュウジの至高のレシピ 明太子パスタ（397円）

和と洋が融合した明太子パスタ。明太子やバターのコクに、にんにくがふわっと香るやみつき感間違いなしの仕立て。

▲リュウジの至高のレシピ 角煮まん（250円）

至高の角煮レシピをベースに、時間をかけて煮込んだ豚バラ角煮をもっちり熟成生地で包んでいる。中華まんの生地に合うように、角煮は甘さ控えめ・醤油と生姜が効いた味付け。また、甜面醤を加えることで中華の香り・旨味を出し、角煮のおいしさを引き立てた。

「らしさ」を反映した新メニュー

第2弾の商品は、ファミリーマートの商品開発担当によると、「リュウジさんらしさ」を味付けに反映しながら、試行錯誤を重ねて完成させたという。完成品は、リュウジ氏自身も「忖度なしにうまい！」と太鼓判を押す自信作揃いとなっている。

リュウジさんのファンはもちろん、前回食べ損ねた……という方も、今回の豊富なラインナップを試しみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）