めちゃおいしそ～！鉄皿ぐつぐつの「焼カレー」、具はステーキ、牛タンなど用意

ペッパーランチは11月5日、「沸騰ぐつぐつ焼カレー」を一部店舗で発売します。

自分のタイミングで仕上げる「焼カレー」

鉄皿の上で仕上げるスタイルはそのままに、ライスと肉、別添えのカレーポットで提供し、食べる人が好みのタイミングでカレーソースをかけて仕上げるメニューです。

辛さは普通、中辛、大辛から選べます。肉はチキン、ビーフ、ステーキ、牛タンの4種類で、肉を焼きながら熱々のカレーと合わせて食べるスタイルです。

鉄皿で音を立てながら仕上がる様子は、まさに“ぐつぐつ”とした焼きカレーです。牛タンは在庫がなくなり次第終了となります。テイクアウトやデリバリーは行わず、店内でのみ提供します。

▲沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン） 870円／ライス大盛 940円

▲沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ） 1180円／ライス大盛 1250円

▲沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ） 1480円／ライス大盛 1550円

▲沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン） 980円／ライス大盛 1050円

■提供店舗：

BiVi仙台駅東口店、宇都宮バンバ通り店、とうきょうスカイツリー駅前店、

小岩店、錦糸町駅前プラザビル店、越中島店、東新宿店、秋葉原店、大久保店、

南池袋店、新宿小滝橋通り店、両国店、水道橋店、荻窪駅西口店、フレンテ明大前店、

西荻窪駅前店、横浜天理ビル店、横浜大通公園店、桜木町店、横須賀中央店、

ミウィ橋本店、川崎アゼリア店、名古屋駅西店、南海難波店、福岡春日店、

えきマチ1丁目佐世保店、南柏店、綾瀬店、小平店、武蔵小山店、環七西瑞江店、

エキア竹ノ塚店、新小岩店、ららテラスHARUMI FLAG店

自分で仕上げる新体験の“焼きカレー”!?

鉄皿で焼き上げるカレーというだけでワクワクしますし、具材のチョイスで満足度が変わるのも魅力。ビジュアルも音も楽しめるため、アツアツの“エンタメ系カレー”といえる存在です。想像しただけでおいしそう～！

寒くなる季節、「じゅーじゅー」と立ち上る湯気の中で味わうと、体も気持ちも温まりそうです。

※価格は税込み表記です。