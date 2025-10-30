ドスパラが大阪・天神橋で「第11回 DCPフォトウォーク」開催、講師はフォトグラファー上田晃司氏

ドスパラ、天神橋で初の「第11回 DCPフォトウォーク」開催！講師はフォトグラファー上田晃司氏【参加無料】

サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラは、12月14日に『第11回 DCP フォトウォーク in 天神橋』を開催する。

今回の講師には、著名なフォトグラファー・上田晃司氏を迎え、参加費は無料。大阪での初開催となる本イベントでは、現在参加者を募集している。

フォトウォークとは？街を歩きながらスナップ撮影を楽しむイベント

「フォトウォーク」は、街や公園を仲間と一緒に歩きながら撮影を楽しむ人気の撮影イベント。

参加者は、実際に撮影を行いながらスナップ写真のテクニックを学び、表現力を磨くことができる。

今回の舞台は大阪市・天神橋周辺。参加者は、上田晃司氏からスナップ撮影のコツや構図づくりのポイントを直接学べる貴重な機会となっている。

イベント後は講評会も！撮影の成果を共有できる

フォトウォークの後には、講師による講評会も実施される。

当日の様子や撮影結果は、後日「DCP公式YouTubeチャンネル」にて公開予定だ。

イベントを通して、自身の作品を振り返りながら新たな発見や学びを得られるだろう。

応募方法と参加条件

参加にはドスパラの会員登録が必要だが、新規登録者も応募可能。

応募締切は11月23日23時までで、定員は15名。応募多数の場合は抽選となる。

使用機材は自由で、スマートフォンでも一眼レフでもOK。さらに、より高いレベルを目指す参加者には標準域レンズの持参が推奨されている。