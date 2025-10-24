ドスパラ「秋の大感謝祭」開催！ 最大15,000円分ポイント還元＆限定クーポン配布中

ドスパラ、「秋の大感謝祭」開催！ 最大15,000円分ポイント還元キャンペーン実施【2025年10月24日〜11月7日】

パソコン専門店「ドスパラ」を運営するサードウェーブは、10月24日〜11月7日（店舗は11月6日閉店まで）の期間、全国のドスパラ店舗および公式通販サイトで「秋の大感謝祭」キャンペーンを開催すると発表した。期間中に対象の新品PCを購入・エントリーしたユーザーには、最大15,000円分のドスパラポイントが還元される特典が用意されている。

最大15,000円分ポイント還元でさらにお得に！

今回の『秋の大感謝祭』では、対象の新品PCを購入し、指定の方法でエントリーを完了すると、購入金額に応じて最大15,000円分のドスパラポイントが付与される。PC本体だけでなく、周辺機器やパーツの購入にも使えるため、ドスパラユーザーにとって非常にお得なキャンペーンとなっている。

さらに、キャンペーン期間中は公式通販サイト限定で、ゲーム周辺機器の購入に使える数量限定クーポンも配布予定。ゲーミングデバイスの買い替えや新規購入を検討しているユーザーにとって見逃せない内容だ。

通販限定！ DIYパーツがお得になるクーポンも配布

オンライン限定特典として、対象のDIYパーツ購入で最大12,000円分お得になるクーポンも登場。また、最大4,000円引きの「厳選セット」も販売され、自作PCユーザーやカスタマイズを楽しみたい人にとって絶好のチャンスとなる。

クーポンは2回に分けて配布される予定で、



第1弾：10月24日11:00〜10月31日10:59

第2弾：10月31日11:00〜11月7日10:59



の期間にそれぞれ利用できる。

今回の『秋の大感謝祭』では、こうした同社の魅力をより多くのユーザーに知ってもらうきっかけとなることが期待されている。