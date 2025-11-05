【無料講座】映像クリエイター必見！ MV制作で“見ごたえ”を生むテクニックを学ぶ

映像で“心を動かす”技術を学ぶチャンス！

ドスパラが無料オンライン講座「文字とエフェクトで『見ごたえ』を作る！映えるMVデザイン講座」を開催

映像制作に本気で取り組みたい人、動画クリエイターとして一歩先へ進みたい人に朗報だ。パソコン専門店ドスパラは、12月5日にオンラインで「文字とエフェクトで『見ごたえ』を作る！映えるMVデザイン講座」を開催する。講師には、モーショングラフィックスを駆使して数々のMVや映像作品を手がけるもう石田氏が登壇。受講は完全無料だ。

映像に“プロの見ごたえ”を生み出すノウハウを公開

本講座では、MV（ミュージックビデオ）制作に欠かせない「文字」と「エフェクト」を使った魅せる映像デザインの極意を学ぶ。もう石田氏が実際の制作現場で培った、“見ごたえ”を作り出すための構成・動き・演出テクニックを惜しみなく伝授する。

「ありきたりな映像から脱却したい」「もっと印象に残る作品を作りたい」──そんなクリエイターの想いに応える実践的な内容だ。初心者でもわかりやすく、上級者にとっても新しい発見がある構成になっている。

参加は誰でもOK、定員500名の限定セミナー

セミナーはドスパラ会員限定だが、今から新規登録すれば誰でも参加可能。申し込みは公式サイトの専用フォームから受け付けており、定員500名に達し次第締め切られる。

講座後には質疑応答の時間も用意されており、直接質問しながら理解を深めることができる。「自分の作品にどう活かせるか？」をその場で確認できるのも、この講座ならではの魅力だ。

講座概要

開催日：2025年12月5日20時〜（オンライン）

講師：映像クリエイター もう石田氏

参加費：無料

定員：500名（先着）

対象：映像制作・MVデザインに興味のあるすべての人