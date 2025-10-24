【DLSS 4対応】RTX 5060搭載「GALLERIA RL7C-R56-5N」発売｜20万円切りの高性能ゲーミングノート

サードウェーブは10月24日、最新のNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R56-5N」を、ドスパラ各店舗および公式オンラインストアで発売開始したと発表した。販売価格は199,980円。

最新GPU＆AI技術で快適なゲーム体験を実現

新モデル「GALLERIA RL7C-R56-5N」は、最新のアップスケーリング技術「DLSS 4」に対応。AIによるフレーム補完機能を搭載しており、これまで以上に高画質かつ高フレームレートなゲーミング体験を実現する。さらに、第14世代インテルCore i7-14650HXプロセッサーとの組み合わせにより、ゲームプレイはもちろん、動画編集やマルチタスク作業でもスムーズな動作が期待できるという。

コスパ抜群のスペック構成

本モデルは、16GBメモリと500GB SSDを標準搭載しながら、手頃な価格をキープ。ゲーミングPC初心者にもおすすめできる、エントリーモデルとして優秀な1台だ。また、USB Type-CやHDMIなどの豊富なインターフェースを備えており、外部ディスプレイや周辺機器の接続もスムーズに行える。

軽量・コンパクト設計で持ち運びも快適

本体サイズは361×250×32mm、重量は約2.3kgと、ゲーミングノートとしては持ち運びやすいコンパクト設計。外出先でのゲームプレイやクリエイティブ作業にも最適だ。

購入はドスパラ公式通販サイトから

「GALLERIA RL7C-R56-5N」は、ドスパラ各店舗に加え、公式オンラインストアでも購入可能。最新技術を詰め込んだ新しいスタンダードのゲーミングノートを体感したいゲーマーは、ぜひチェックしてほしい。