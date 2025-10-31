パソコン初心者でも安心！ ドスパラの自作PC講座で“自分だけの一台”を作る

ドスパラ、全国で「自作パソコン組立イベント」開催！初心者でも安心の実践型ワークショップ

パソコン専門店ドスパラを運営するサードウェーブは、11月に全国各地で『自作パソコン組立イベント』を開催する。

開催日は11月15日・16日・29日・30日の4日間。会場は東京・秋葉原本店をはじめ、全国の主要店舗で実施される予定だ。参加費は6,000円。一人参加はもちろん、家族や友人との参加も可能となっている。

初心者でも安心！プロが教える「自作PC」体験

本イベントは、「自作PCに挑戦してみたいけれど、何から始めたらいいか分からない」という初心者を対象に企画されたもの。

パーツ選びから組み立てまでを、ドスパラのプロスタッフが丁寧にサポートしてくれるのが特徴だ。

参加者は申し込み時に希望店舗と日程を選び、使用するパーツ構成を決定する。その際、スタッフが「どんなデザインのPCが欲しいか」「どんな用途で使うのか」「予算はいくらか」などをヒアリングし、最適なパーツを提案してくれるという。

組み立て体験で“自分だけのPC”を完成！

イベント当日は、プロスタッフによるレクチャーのもと、参加者自身の手で選んだパーツを組み立てていく。

各工程ではサポートが入るため、初めて自作に挑戦する人でも安心して参加できる。完成したPCはもちろんそのまま持ち帰ることができ、イベントを通して「自作PCの仕組み」や「パーツの役割」を実践的に学べるのも魅力だ。

申し込みは先着順！締め切りは開催1週間前まで

参加申し込みは、各開催日の1週間前の20時まで受け付け。ドスパラ本会員登録が必要となり、定員に達し次第締め切りとなる。

PC初心者からステップアップを目指す人まで、この機会にぜひ参加してみてはいかがだろうか。