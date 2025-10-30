これ好き！きのこたっぷりバーガー、迫力のトリオで登場

バーガーキングは10月31日より「マッシュルームワッパー」を始めとする3種類の期間限定バーガーを発売する。

今年も「マッシュルームワッパー」など3種が登場

バーガーキングの秋の風物詩として人気のバーガー「マッシュルームワッパー」が今年も登場。

▲「マッシュルームワッパー」（単品840円、セット1140円）



直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねている。



さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガー。

▲「ダブルマッシュルームワッパー」（単品1190円、セット1490円）



直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた一品。



粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、食べ応え十分のバーガー。

▲「マッシュルームワッパー Jr.」（単品540円、セット840円）



さらに、お手頃サイズの「マッシュルームワッパー Jr.」も同時に登場する。

きのこにソース、贅沢バーガー！

今年も秋らしいバーガーが登場。贅沢でボリューミーなきのこに特製ソース、想像しただけで秋〜！

（※文中の価格はすべて税込）