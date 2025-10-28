300円で大盛！ しかも1.2倍に！ セブンの冷凍パスタ2品がリニューアル

セブン-イレブンでは、冷凍パスタシリーズを刷新し「セブンプレミアム 大盛りミートソース」「セブンプレミアム 大盛りペペロンチーノ」を本日10月28日より順次販売開始。

1.2倍に増量！冷凍の「ミートソース」「ペペロンチーノ」

セブン-イレブンでは、冷凍麺類の中でもパスタの商品は特にラインナップ豊富に揃えています。今回は、大盛2商品をリニューアルして販売。

リニューアル品は「確かな品質」と「コストパフォーマンスの良いボリューム感」を両立させたといい、いずれもリニューアル前に比べて大きく増量し、さらにフタを開けずに電子レンジで温められ、ムラなく加熱できる新容器に変更しています。

■セブンプレミアム 大盛りミートソース

1人前382g（582kcal） 300円



3日間仕込んだデミグラスソースをベースにビーフエキスやビーフペーストを加えてさらに旨みを濃くしています。“ガツンとくる肉の旨み”がやみつきになる仕上がりだとか。

総重量はリニューアル前から約1.2倍アップし、満足感のあるボリューム。



■セブンプレミアム 大盛りペペロンチーノ

1人前380g（568kcal） 300円



専門店と同様の工程で作ったこだわりのオイルでにんにく感をアップ。にんにく、唐辛子、オリーブオイルの香りが食欲をそそるペペロンチーノといいます。

こちらも総重量は、リニューアル前から約1.2倍にボリュームアップ。





販売開始のタイミングは地域によって異なり、以下が予定されています。



・10月28日（火）～順次：北海道、東北（福島県除く）、関東（茨城県除く）、中国、四国、九州

・11月4日（火）～順次：甲信越、北陸、近畿

・11月11日（火）～順次：東海

・11月25日（火）～順次：福島県、茨城県

いずれも300円と価格はお手頃

価格はどちらも税込300円と手に取りやすい設定です。冷凍パスタ市場は、新型コロナ禍を機にニーズが高まり、最近だと米の物価高などを背景にして拡大を続けているそうですよ。それだけに開発にも力が入っているのを感じます。

今回のリニューアルでは、容器が新しくなったのも注目ポイントです。これまでのようにフタを開けて温めるのではなく、フタをしたまま電子レンジで加熱できるようになりました。新容器には自動で蒸気が抜ける「蒸通口」がついていて、蒸気が全体に行き渡る仕組み。加熱ムラが減って、麺がよりプリッと仕上がるそうです。



新容器はまずは大盛り2品から採用され、ほかのメニューも順次切り替わっていくとのことです。



セブンの冷凍麺全体の質のアップにも期待です！



※記事中の価格は税込み