「具材大盛り」無料はうれしい！カルビ丼とスン豆腐のお店で15周年感謝祭

「カルビ丼とスン豆腐の専門店 韓丼」では、10月28日から11月30日までの期間、創業15周年を記念した「創業感謝祭」を全国の店舗で開催しています。

「韓丼」具材大盛りなどが無料！

創業祭開催中

2010年9月に京都に1号店をオープンした韓丼は、現在では全国に店舗を展開するまでに成長。今年で15周年を迎えるにあたり、期間中はトッピングやセットメニューが無料になるクーポンを店舗で配布します。

クーポンを利用すると、「具材大盛り」（通常280円）、「サラダセット」（通常200円）、「ナムルセット」（通常180円）といったメニューを無料で注文可能。1回の来店につき1枚まで使用でき、店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用できます（一部、店内のみの店舗もあり）。



クーポンの配布はなくなり次第終了。利用期限は11月30日までです。

「カルビ丼」「スン豆腐」をパワーアップできる

韓丼は、「さっちゃんのカルビ丼」「スン豆腐」に加え、季節限定メニューも好評といいます。



今回の創業感謝祭は、普段より気軽にトッピングやセットを試せるチャンス。定番メニューの味をそのままに、ちょっと贅沢な気分を味わえるのも魅力ですね。

※価格は税込み表記です。