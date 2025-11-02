贅沢“肉W盛り”も！さくらビーフの「すき焼き弁当」は肉好き注目

キッチンオリジン・オリジン弁当では11月2日より、「国産牛のすき焼き弁当～さくらビーフ使用～」各種を販売する。

厳選した国産牛「さくらビーフ」を使用

「国産牛のすき焼き弁当」

国産のブランド牛「さくらビーフ」を使用した、贅沢な味わいの弁当が登場。

▲国産牛のすき焼き弁当～さくらビーフ使用～ 生卵つき

価格：1078円／肉W盛り 1726円



さくらビーフは、やわらかな肉質と、脂の旨味・甘みが絶妙に調和した上質な味わいが特長。今回、まろやかな甘味と深みのあるコクがある特製の割り下を使用してすき焼きに仕立てた。



出汁と醤油の香りが食欲を掻き立て、生卵を添えることで、さらにまろやかさが加わり、すき焼きの味わいをより豊かに堪能できるという。

▲国産牛のすき焼き弁当～さくらビーフ使用～ 生卵なし

価格：1014円／肉W盛り 1662円



生卵なしも用意。また、いずれも「肉W盛り」も注文できる。

和牛のように芳醇かつしっとりたさくらビーフ

さくらビーフは、大手食肉卸売業者であるエスフーズのブランド牛。乳牛の雌牛と和牛の雄牛の間で生まれた交雑種で、「和牛のように芳醇なテイストで、かつ、 しっかりとした味わいのバランスが取れた牛肉」だとしています（参考：エスフーズ）。



これからの季節に嬉しいあったか〜いすき焼き。国産牛を使用した贅沢なお弁当にお腹も心も満足できるはず。

（※文中の価格はすべて税込）