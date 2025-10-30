バター風味の新作「ホタテ」「コーン」がエースコックから登場

エースコックは11月24日、タテ型カップ麺「飲み干す一杯」シリーズから、バター風味の新作2品を全国で発売します。

いずれも後入れの「バター状ブロック」が付属し、仕上げに加えることでスープにまろやかなバターのコクが広がります。どちらも湯戻し時間は3分で、最後まで飲み干したくなるという味わいです。

▲タテ型 飲み干す一杯 ホタテだし醤油バター味ラーメン 255円

ホタテだし醤油バター味ラーメンは、チキンをベースにホタテだしの旨みを重ねた香ばしい醤油スープが特長です。

バター状ブロックを溶かすことで深みのあるコクが生まれ、風味の良い玉ねぎやねぎ、大豆そぼろが食感にアクセントを添えます。めんは太めで、スープに合うよう味付けしています。

▲タテ型 飲み干す一杯 コーン塩バター味ラーメン 255円

コーン塩バター味ラーメンは、まろやかなポークエキスをベースにほんのりガーリックをきかせた塩スープで、バターの風味とコーンの甘みが調和します。

こちらも後入れバター状ブロックでコクが増し、コーンやねぎ、大豆そぼろが彩りと食感を加えます。

仕上げのバター状ブロックでコクが増す！

寒くなると、体だけでなく心も温めてくれるカップ麺が恋しくなります。バターのコクがしみわたるスープに、ホタテだしやコーンの甘みが加わり、手軽なのにしっかり満足できそう！。

※価格は税込み表記です。