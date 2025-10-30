このページの本文へ

11月24日発売

バター風味の新作「ホタテ」「コーン」がエースコックから登場

2025年10月30日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　エースコックは11月24日、タテ型カップ麺「飲み干す一杯」シリーズから、バター風味の新作2品を全国で発売します。

　いずれも後入れの「バター状ブロック」が付属し、仕上げに加えることでスープにまろやかなバターのコクが広がります。どちらも湯戻し時間は3分で、最後まで飲み干したくなるという味わいです。

▲タテ型　飲み干す一杯　ホタテだし醤油バター味ラーメン　255円

　ホタテだし醤油バター味ラーメンは、チキンをベースにホタテだしの旨みを重ねた香ばしい醤油スープが特長です。

　バター状ブロックを溶かすことで深みのあるコクが生まれ、風味の良い玉ねぎやねぎ、大豆そぼろが食感にアクセントを添えます。めんは太めで、スープに合うよう味付けしています。

▲タテ型　飲み干す一杯　コーン塩バター味ラーメン　255円

　コーン塩バター味ラーメンは、まろやかなポークエキスをベースにほんのりガーリックをきかせた塩スープで、バターの風味とコーンの甘みが調和します。

　こちらも後入れバター状ブロックでコクが増し、コーンやねぎ、大豆そぼろが彩りと食感を加えます。

仕上げのバター状ブロックでコクが増す！

　寒くなると、体だけでなく心も温めてくれるカップ麺が恋しくなります。バターのコクがしみわたるスープに、ホタテだしやコーンの甘みが加わり、手軽なのにしっかり満足できそう！。

※価格は税込み表記です。

