9インチ液晶×強力エアフロー。COUGAR CFV235 Vision PCケースが10月31日発売

COUGARの最新PCケース「CFV235」「CFV235 Vision」が10月31日発売 — 冷却効率と拡張性を極めた新設計

アユートが正規代理店を務めるゲーミングブランド「COUGAR（クーガー）」より、PCケースの新モデル「CFV235」および「CFV235 Vision」が10月31日に発売される。価格はCFV235が17,980円から、CFV235 Visionが32,980円からとなる。

高冷却×高効率を実現する新構造

CFV235シリーズは、COUGAR独自のセントラル・フローティング・ベンチレーション構造を採用。メインチャンバーと電源ユニット収納部を上下に分離することで、空気の流れを最適化し、冷却性能を大幅に強化している。ゲーミングPCやハイエンド構成でも安定した温度管理を可能にする設計だ。

「Vision」モデルは9.16インチ液晶を搭載

上位モデル「CFV235 Vision」には、9.16インチの大型液晶ディスプレイを搭載。システム情報をリアルタイムで表示できるほか、専用ソフトウェアにより画像や動画を自由にカスタマイズして表示できる。ビジュアルと機能性の両立を実現したモデルだ。

静音・冷却・操作性を高次元で融合

両モデルともに、UNITY 240 ARGB REVERSE BLADEファンを標準搭載し、静音性と冷却力を両立。マグネット式ダストフィルターにより清掃も容易だ。さらに、ユニバーサルファンハブを内蔵し、RGBライティングやファン速度のコントロールも柔軟に行える。

拡張性・I/Oポートも充実

フロントI/Oには、USB 3.2 Gen2x2 Type-CやUSB 3.0 Type-Aなどを備え、多様なデバイスに対応。サイズは幅235×奥行460×高さ493mmで、重量はCFV235が約9.5kg、CFV235 Visionが約10.0kg。大型グラフィックカードや水冷クーラーにも対応できる余裕ある内部構造が特徴だ。