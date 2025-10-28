エレコム初のQi2対応！ 最大25Wの高速充電ワイヤレス充電器

日本初！エレコムが「Qi2 25Wワイヤレス充電器」を発売

エレコム10月28日は、日本初をうたう「Qi2 25W」認証を取得した最新のワイヤレス充電器を発表した。この「Qi2 25W ワイヤレス充電器」は、11月上旬より順次発売予定。スマートフォンをマグネットで固定できる卓上タイプで、安定した高速充電を実現する。

マグネット固定により充電中のズレや振動を防止。操作性にも優れており、動画視聴やメッセージの確認など、充電しながらでも快適に使える点が特徴だ。

「Qi2 25W」対応で、従来の5倍パワフルな高速充電

今回採用された最新規格「Qi2 25W」は、従来の5W規格に比べて最大5倍の出力を実現。充電スピードが大幅に向上しただけでなく、発熱を抑える設計により、iPhoneなどのバッテリーへの負荷を軽減しているという。

また、この規格はAppleのMagSafe技術をベースに構築されており、磁気吸着の精度が向上。充電器とスマートフォンの位置ずれを防ぎ、常に最適な充電状態をキープする。異物検知機能や温度管理機能も搭載されており、安全性にも配慮された設計だ。

2シリーズ展開＆お得な割引キャンペーン

新登場のQi2ワイヤレス充電器は、「W-MA11シリーズ」と「W-MA12シリーズ」の2モデルを展開。通常価格はW-MA11が6,280円、W-MA12が5,779円だが、発売を記念した割引クーポンを利用すれば、それぞれ5,024円、4,623円で購入できる。

販売はエレコムダイレクト本店限定で、割引キャンペーンは10月28日よりスタートする。