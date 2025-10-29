「人にしかできない仕事」があるのだろうか

「人の感情・共感への配慮が不可欠」な仕事は

AIに奪われないと感じられている？

AIが仕事の一部を担うようになった今、「人にしかできない仕事」とは何か。効率化の波が押し寄せる一方で、“置き換えられない価値”について改めて考えさせられる場面が増えている。

AIのビジネス活用を学ぶコミュニティ「SHIFT AI」を運営しているSHIFT AIは、全国の中間管理職以上を対象に「AI時代に『奪われにくい』職種と、その理由」について調査を実施し、結果を10月27日に公表した。調査対象は、インターネット調査を通じて全国で中間管理職以上の会社員132名が回答。

その中で「最もAIに奪われにくいと感じる職種」をたずねたところ、1位が「法人営業（関係構築）」26.5％（35/132）、2位が「経営企画／戦略コンサル」15.2％（20/132）、3位が「新規事業開発／PM（プロジェクトマネージャー）」7.6％（10/132）という結果になった。

「なぜその職種がAIに奪われにくいと感じるか」という問いに対しては、「人の感情・共感への配慮が不可欠だから」が37.9％（50/132）で最多。

続いて「複雑な利害調整や信頼関係づくりが核だから」が28.8％（38/132）、「現場での判断や予想外の事態への対応が多いから」が24.2％（32/132）という回答だった。

職種ごとに「人が担う理由」をみると、法人営業では「人の感情・共感への配慮」が54.3％（19/35）、「利害調整・信頼関係づくり」が42.9％（15/35）と回答。

経営企画では「不確実性の高い意思決定・戦略判断」が35.0％（7/20）、「経験・暗黙知に基づく判断」が30.0％（6/20）といった比率となっている。

新規事業開発／PMでは「現場判断・予測不能な状況対応」「人の感情・共感への配慮」がそれぞれ40.0％（4/10）という結果だった。