スシローで「生本ずわい蟹」160円～、きまぐれクック監修「カンジャンケジャン」も復活！

2025年10月28日 18時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スシローは10月29日より、「かに初め」を開催。生ならではのとろっとした甘みを味わえる「生本ずわい蟹」や、人気YouTuberきまぐれクックが監修した「カンジャンケジャン」など、かに尽くしのラインアップがそろいます。

160円でとろける生本ずわい蟹！

▲生本ずわい蟹　160円～

　生のずわい蟹ならではの甘みととろけるような食感が味わえる一皿です。販売期間は11月9日まで。

▲きまぐれクック監修 カンジャンケジャン　400円～

　チャンネル登録者数1400万人を超える人気YouTuberきまぐれクックが監修。かにみそと生姜を合わせた醤油ベースのオリジナルだれにずわい蟹を漬け込み、卵黄醤油や胡麻、大根おろし、ねぎをトッピングした創作すしです。

　動画で紹介されたカンジャンケジャンをスシローで再現しました。

▲紅ずわい蟹重ね　360円～

　紅ずわい蟹を積み上げ、かにみそをトッピングした華やかな一皿です。販売期間は11月9日まで。

▲かに身の天ぷらにぎり　250円～

　揚げたてサクサクで、かにの旨みが広がる一品です。販売期間は11月30日まで。

▲本ずわい蟹の茶碗蒸し　310円～

▲かにクリーミーコロッケ　220円～

▲かに白湯ラーメン　480円～

人気YouTuberコラボも再登場！

　また、きまぐれクック監修の復活メニューとして、漬けかつおにキムチとマヨを合わせた「かつおキムチマヨ」、煮穴子にたくあんと胡麻を巻いた「穴たく巻」も登場します。

▲きまぐれクック監修 かつおキムチマヨ　180円～

▲きまぐれクック監修 穴たく巻　180円～

スシローに“かにの季節”到来！

　寒くなり始めるこの時期に、スシローの「かに初め」はまさに旬のごちそう。160円から本ずわい蟹を楽しめるのはうれしいですね。

　きまぐれクックのYouTubeチャンネルのファンにとっては、きまぐれ創作すしの再登場も見逃せません。売り切れる前にぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

