「レトロ洋食」がピザに。これ、うまいやつ

寒い季節に大活躍のデリバリーピザ。「ピザハット」の冬の期間限定メニューのテーマは「レトロ洋食」です。

ピザハットは10月27日、冬の期間限定メニューとして、洋食店の人気メニューをピザで再現した「レトロ洋食シリーズ」を発売しました。

じっくり煮込んだ牛タンがとろける「芳醇牛タンシチュー フレッシュモッツァレラを添えて」と、紅ずわい蟹と海老を使った「贅沢紅ずわい蟹と海老 濃厚カニクリームソース仕立て」の2種類をラインアップ。



それぞれ、洋食メニューのタンシチューとカニクリームコロッケを彷彿させますね。

冬限定ピザは“レトロ洋食”が主役！

牛タンとカニクリームが登場

・芳醇牛タンシチュー フレッシュモッツァレラを添えて

Sサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円

Mサイズ 持ち帰り2230円／配達3190円

Lサイズ 持ち帰り3150円／配達4500円

MY BOX 持ち帰り1090円／配達1400円

赤ワインにじっくり漬け込んだ牛タンを、ホロホロになるまで2段階仕込みで丁寧に煮込みトッピングしたピザです。

じっくり煮込んだ野菜だしをベースに、はちみつやりんご果汁で甘みとコクを加えたビーフシチューが、フレッシュモッツァレラチーズと溶け合うといいます。

・贅沢紅ずわい蟹と海老 濃厚カニクリームソース仕立て

Sサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円

Mサイズ 持ち帰り2230円／配達3190円

Lサイズ 持ち帰り3150円／配達4500円

MY BOX 持ち帰り1090円／配達1400円

紅ずわい蟹を贅沢にトッピングしたピザです。蟹の抽出液をたっぷり使用した濃厚なカニクリームソースと、海老、アスパラを合わせて、カニクリームコロッケ風に仕上げたそうです。

冬の贅沢ピザを一度に味わえる最強ピザも！

牛タンシチューもカニクリーム間違いないであろうリッチな内容で興奮してしまいますね。



さらに、この2種を含む4つの味が一度に楽しめる「冬のプレミアム４」や、定番ピザと組み合わせた「冬のスペシャル４」、子どもにも人気の「冬のワンダフル４」も同時登場します。どのシリーズも持ち帰り価格は通常価格の30％OFFで、家族や友人とシェアしやすいラインアップになっています。

▲冬のプレミアム４

（ジューシー厚切イベリコ／贅沢紅ずわい蟹と海老 濃厚カニクリームソース仕立て／プレミアム・マルゲリータ／芳醇牛タンシチュー フレッシュモッツァレラを添えて）

Sサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円

Mサイズ 持ち帰り2230円／配達3190円

Lサイズ 持ち帰り3150円／配達4500円

▲冬のスペシャル４

（テリマヨチキン／贅沢紅ずわい蟹と海老 濃厚カニクリームソース仕立て／ピザハット・マルゲリータ／芳醇牛タンシチュー フレッシュモッツァレラを添えて）

Sサイズ 持ち帰り1630円／配達2330円

Mサイズ 持ち帰り1980円／配達2830円

Lサイズ 持ち帰り2730円／配達3930円

▲冬のワンダフル４

（ピザハット・マルゲリータ／デラックス／とろけるチーズミートソース／カニ！エビ！マヨコーン）

Sサイズ 持ち帰り1300円／配達1860円

Mサイズ 持ち帰り1630円／配達2330円

Lサイズ 持ち帰り2350円／配達3360円

人気の「チージーロール」が選べる生地の仲間入り！

また、ハットファンには朗報です。「チージーロール」が選べる生地として追加されたそうです。

▲チージーロール（生地変更）

Mサイズ：420円

Lサイズ：540円

チージーロールとは、ミミにチーズが入った“ちぎって食べる”生地。ひと口大のロール状の耳にチーズを巻き込み、モチモチ食感と伸びるチーズを楽しめます。

冬の新商品も「2枚目が最大100％OFF」キャンペーン対象に！

なお、こんなお得な情報も。



ピザハットでは、1枚目に対象ピザを注文すると、2枚目対象のピザが持ち帰りで無料、配達で通常価格から半額になるキャンペーンを実施中です。冬の新商品もキャンペーン対象となるのでチェックです。

洋食屋の味がピザに！

レトロ洋食×ピザという組み合わせが斬新で、“おうちレストラン”の雰囲気を味わえそうです。牛タンシチューのピザなんて、聞いただけでワインが欲しくなりますね。

家族の食卓にも、ひとりのご褒美ディナーにも合いそうです。こちらの販売期間は2026年1月4日までとなっています。

※価格は税込み表記です。