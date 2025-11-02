明星「Asian Hot」爆誕！第1弾はしっかり痺れる“麻辣湯麺”

明星食品は、新シリーズ「明星 Asian Hot（アジアン ホット）」のスタートし、第1弾として、カップ麺「麻辣湯麺（マーラータンメン）」を11月10日に発売します。

アジアをテーマにした本格派新シリーズ

第1弾は「麻辣湯麺」

「Asian Hot」は、若年層を中心に韓国･台湾･中国といったアジア各国への関心が高まっていることを受け、辛さとトレンドを楽しめるアジアの人気麺メニューを展開する明星食品の新シリーズです。



第1弾では、日本でも専門店が出店し、連日行列ができるほどの人気となっている「麻辣湯麺」を商品化。

▲明星 Asian Hot 麻辣湯麺 300円

牛と豚をベースに豆板醤などで味を調え、ジンジャーやガーリック、コリアンダーを含む15種のスパイスを使用した麻辣湯スープに、花椒の香りが広がる特製麻辣調味油が加えられています。「しっかり痺れてそして辛い」味わいなんだとか。

麺はスープとの相性を考えた明星独自のノンフライめんで、表面はなめらか、中心はしっかりとした食感が特徴。具材には豚肉ダイス、チンゲン菜、キャベツ、きくらげ、赤ピーマンの5種が使用されています。

家で楽しむ本格アジアン！

｢Asian Hot｣の｢Hot｣には、"辛さ" と "流行･トレンド" の二重の意味を込めてるそうですよ。



専門店の味わいをカップ麺で手軽に楽しめるのは嬉しいですね。花椒の香りと15種のスパイスがしっかり効いているとのことで、辛いもの好きにもたまらないですね！

具材も彩り豊かで、SNSでトレンドとなっている麻辣湯麺の雰囲気をしっかり味わえそうです！

※価格は税込み表記です。