ハーゲンダッツ、濃厚チョコの「ガナッシュショコラ」をレギュラーに！ これまでとまったく別物

冷え込む季節になってきましたが、温かい部屋で食べるアイスは格別ですよね。アイス好きの方にニュースです！



ハーゲンダッツは、通年で販売する新フレーバーとして「ハーゲンダッツ ミニカップ『ガナッシュショコラ』」を11月18日より全国で発売します。



いち早く試食したので、この記事では新フレーバーのレポートをお届けします。

ハーゲンダッツレギュラーに

チョコ系「ガナッシュショコラ」が加わります

ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」



発売日：11月18日

商品価格：351円

内容量 ：110ml

発売場所：全国のスーパー、コンビニ、デパート他

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

新フレーバー「ガナッシュショコラ」は、“濃密なチョコレートの味わいとなめらかな口どけ”が特徴のミニカップ。期間限定ではなく、通年で販売されるレギュラー商品に加わります。



ここで、ハーゲンダッツ ミニカップのレギュラー商品をあらためて確認しておきましょう。2025年10月末時点で、通年販売されているハーゲンダッツのレギュラーフレーバーは全8種。



「バニラ」「ストロベリー」「グリーンティー」「クッキー＆クリーム」「マカデミアナッツ」「ショコラデュオ」「ラムレーズン」「ザ・ミルク」のラインアップです。



現在発売されているレギュラー商品を並べてみました。



写真右下のザ・ミルクは今年3月に通年フレーバーとして比較的新顔です。今回のガナッシュショコラは、それからおよそ7カ月ぶりのレギュラー入りとなります。

また、今回のガナッシュショコラの発売に伴い、同じチョコレートフレーバーのショコラデュオが終売となります。どうやらショコラデュオ→ガナッシュショコラへリニューアルの形のようです。

ショコラデュオは今の店頭在庫での取り扱いのみとなるそうなので、お探しの際は注意してください。

いざ、いただいてみます！

新作ガナッシュショコラを実食。パッケージにデザインされているのは「濃厚リッチ」といったワード。蓋を開けてみると、確かに見た目でもチョコレートの濃厚さが伺えます。

中身は「なめらかな質感が特長の濃密ガナッシュ」が入っているとのこと。切ってみると、確かに層構造のチョコレートアイスクリームとなっています。

楽しみだった「ガナッシュ」の部分。かなりビターで、とても濃厚な味わいです。これだけでもずっと食べていたい。



初めは「ガナッシュがもう少し多くても良いのにな」と思いましたが、全部食べて思ったのはこの量のちょうど良さ。あまりに多くてもくどくなってしまうし、メインのアイスとのバランスが心地良く感じました。

1つ食べ終わり、満足感のすごいこと。”余韻が続くアイスだなあ”と感じました。

従来のチョコフレーバーとの違いは？

現在発売されているショコラデュオは、切り替わりで終売となりますが、せっかくなので、ガナッシュショコラとの違いを試してみることにしました。



蓋を開けると、2つのチョコレートが半分ずつ充填されていました。

ショコラデュオは、ミルクチョコレートとビターチョコレートの2種のコントラストを特徴としていて、見てわかる通り、それぞれのチョコレートフレーバーが半分ずつカップに詰まっています。

優しい色合いの部分は豊かなミルク感が心地よい、マイルドで本格的な「ミルクショコラアイスクリーム」。隠し味に加えられているというキャラメルとバニラが、コクの深さを演出しています。

少しビターな色の部分は、カカオ感がとても豊かな「カカオショコラアイスクリーム」。甘さ、苦さ、酸味のバランスがよく取れた味わいです。



2種のチョコフレーバーを食べ比べできて、どちらも本格的な味わいで、満足感がとてもよく感じられました。

できれば併売してほしかった……！

チョコフレーバーの切り替えということで、同じ系統かと想像していましたが、食べ比べてみたところ、新作のガナッシュショコラと、現行商品のショコラデュオは別物と捉えていいなと感じました。



濃厚さやビターさ、重めでもったりとしたチョコレートアイスクリームを楽しみたい方は新作のガナッシュショコラ。



１つで2つのチョコレートを楽しんだり、ちょっと違ったチョコレートの味わいが気になる方には従来のショコラデュオがハマったはずです。



2つの（正確にいうと3つの）味わいは良さがそれぞれ違うので、濃厚系のガナッシュショコラの登場に喜ばしい気持ちがある一方、ショコラデュオが終売ときくと、どうしても名残惜しさがあります。

濃厚系が好きならガナッシュショコラは当たり！

よりハーゲンダッツらしい濃厚さを打ち出したフレーバーをレギュラーに加えた印象です。

濃密でなめらかな口どけのガナッシュショコラは、贅沢さ、リッチな雰囲気が味わえる、さすがはハーゲンダッツのと言えるフレーバーでした。



濃厚なチョコレートの味わいが好きの方には大当たりなフレーバー。ハーゲンダッツ好きの方はもちろん、肌寒くなり濃厚な味わいのアイスが気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。



なお、従来品のショコラデュオは現在販売分で終売となる可能性がありますので、見つけたら食べておくとよさそうです。



