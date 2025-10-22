WurtS×GALLERIAがコラボ！ 音楽制作向けハイパフォーマンスPCが登場【限定特典あり】

サードウェーブ、WurtSとのスペシャルコラボキャンペーンを発表

サードウェーブは10月22日、音楽ソロアーティストでありマルチクリエイターとして活躍するWurtS氏との特別コラボキャンペーンを開始すると発表した。

今回のキャンペーンでは、同社のハイパフォーマンスPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」の音楽制作向けモデルを全国のドスパラ店舗および通販サイトで購入できるほか、購入特典としてWurtSのオリジナルグッズが数量限定でプレゼントされる。

プロ仕様の音楽制作環境を実現 初心者にもやさしい「Cubase LE」同梱モデル

GALLERIAの音楽制作向けPCは、DAWを活用した本格的な音楽制作に必要な高性能スペックを搭載し、クリエイターの創造性を最大限に引き出す環境を提供する。

さらに、人気DAW「Cubase」のLE版が標準で同梱されており、これからDTM（デスクトップミュージック）を始めたい初心者にも最適な構成だ。

ラインナップには、インテル製CPU搭載モデルからAMD採用モデルまで幅広く用意され、音楽ジャンルや制作スタイルに合わせて選べる。

限定50名！WurtS氏直筆サイン入りオリジナルグッズをプレゼント

今回のキャンペーン特典として用意されているのは、ここでしか手に入らないWurtSオリジナルグッズ。

ギターピック、ポストカード、壁紙など、すべてWurtS氏本人の直筆サイン入りという豪華仕様だ。

これらのアイテムは先着50名限定で配布され、音楽制作PCとともに、WurtS氏の世界観やインスピレーションを肌で感じられる内容となっている。

注目モデル「GALLERIA XDC7A-IG-CB」 ハイスペック仕様でクリエイティブを加速

特に注目したいのが、「GALLERIA XDC7A-IG-CB」モデルだ。

32GBメモリと1TB SSDを搭載し、さらに高性能グラフィックス機能を内蔵。

重たい音源や複数トラックを扱う制作作業も安定して行える。

GALLERIAの音楽制作向けモデルとWurtS氏のコラボキャンペーンは、プロのクリエイターはもちろん、これから音楽制作を始めたい人にも見逃せない内容だ。

限定特典が手に入るこの機会に、ぜひチェックしてみてほしい。