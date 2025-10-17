ショート動画で注目を集める方法を伝授！ Vtuber犬養による「バズ戦略講座」11月28日開催【参加無料】

『バズのチャンスを掴め！犬養流ショート動画戦略講座』11月28日開催

ドスパラがVtuber犬養氏を迎え、無料オンラインセミナーを実施

パソコン専門店ドスパラを運営するサードウェーブは、話題のVtuber・犬養氏を講師に迎えたオンラインイベント『バズのチャンスを掴め！犬養流ショート動画戦略講座』を、11月28日20時より開催すると発表した。現在、ドスパラ会員を対象に参加者を募集中だ。

本セミナーはZoomを使用したウェビナー形式で行われ、参加費は無料となっている。

バズを生み出した犬養氏が語る「ショート動画成功の方程式」

講師を務める犬養氏は、ショート動画のヒットをきっかけに注目を集め、チャンネル登録者数を急増させた実績を持つVtuber。その経験をもとに、「どのようにして動画をバズらせるか」、そして「戦略的な動画制作の考え方」について具体的に解説する。

講座内では、犬養氏自身が手掛けたショート動画を題材に、視聴者の興味を惹きつける演出や自己プロデュース術についても学ぶことができる。

クリエイター必見！戦略的に“自分を知ってもらう”方法を学ぶ

本セミナーは、クリエイティブな発想を実践的な戦略へと落とし込む内容で構成されている。

「ショート動画でなかなか結果が出ない」「自分の魅力をうまく発信できない」――そんな悩みを持つ人にとって、自分らしい発信方法を見つける絶好のチャンスだ。

犬養氏のリアルな体験談から、動画クリエイターやVtuber、マーケティング担当者など、あらゆる発信者が明日から使えるノウハウを吸収できるだろう。

申し込みはドスパラ公式サイトから

『バズのチャンスを掴め！犬養流ショート動画戦略講座』への参加申し込みは、ドスパラ公式サイトで受付中。

参加には会員登録が必要だが、未登録の方も新規登録で申し込み可能となっている。

詳細情報や申し込み方法は、ドスパラの公式ページでチェックしてほしい。