LANポートなしPCでも1Gbps通信！ サンワサプライ「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」発売

サンワサプライ、LANポート非搭載PCでも有線接続できる「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」を発売

サンワサプライは、LANポートを搭載していないパソコンでも有線ネットワークに接続できるUSB接続型LANアダプタ「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」を発売する。価格は3,850円～4,290円。

最大1Gbpsの高速通信＆MACアドレスパススルーに対応

「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」は、最大1Gbpsの高速データ通信に対応。さらに、MACアドレスのパススルー機能を搭載しており、企業ネットワークや大学構内LANなど、認証が必要な環境でもスムーズに接続できる。

ケーブルの太さは直径約4.2mmと細く、しなやかで取り回しやすい。持ち運びにも適しており、出張やカフェなど外出先でも安定した有線ネットワーク環境を確保できる点が魅力だ。

Type-Cポートを節約できる設計＆ツメ折れ防止仕様

この新モデルの特徴は、USBポートを利用することでパソコンの貴重なType-Cポートを節約できる点にある。さらに、OS標準ドライバが自動インストールされるため、接続するだけですぐに使えるのも大きなメリットだ。

また、LANコネクタにはツメ折れ防止カバーを採用。頻繁な抜き差しにも強く、長期間安心して使えるよう耐久性を高めている。