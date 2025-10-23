このページの本文へ

肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1076回

恵比寿にある「YEBISU BREWERY TOKYO」

「木樽熟成ヱビス」ってどんな味？ ウイスキー「デュワーズ」とコラボした唯一無二のビールが飲める

2025年10月23日 17時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ヱビスビールの発祥の地は、東京・恵比寿。現在の「恵比寿ガーデンプレイス」は、もともとヱビスビールの巨大な工場があった場所の跡地に建てられたことでも知られていますね。

ヱビスビールの聖地といえば、東京・恵比寿

　その恵比寿ガーデンプレイス内に、2024年春に誕生したのがヱビスブランドの体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO（ヱビス ブルワリー トウキョウ）」です。館内にはブルワリーエリアがあり、ここでしか味わえない限定ヱビスビールを醸造。できたての一杯をその場で楽しむことができる、まさに“ヱビスの新たな聖地”といえる場所です。

恵比寿ガーデンプレイス内にある「YEBISU BREWERY TOKYO」

施設内に蒸留設備を備えた、ヱビスの世界観を体験できる施設です

　そんな「YEBISU BREWERY TOKYO」に、新しい歴史が刻まれました。

ヱビス×デュワーズの木樽熟成ビールが誕生

　ヱビスとスコッチウイスキーブランド「デュワーズ」とのコラボによる、特別なバレルエイジドビール「Key of the Night -Barrel aged-（キー オブ ザ ナイト バレル エイジド）」（アルコール分8.5％）が登場。

　価格は1杯1800円で、10月15日より数量限定で同施設内にて販売中です。

ヱビス×デュワーズ「Key of the Night -Barrel aged-（キー オブ ザ ナイト バレル エイジド）」が誕生

　「デュワーズ12年」の木樽で熟成させた特別なヱビスビール。そもそも“バレルエイジドビール”とは、ウイスキーやワインなどの熟成に使用された木樽でビールを寝かせ、木樽由来の香りや風味を移す製法のことです。ビールと樽の組み合わせや熟成期間によって、唯一無二の味わいを生み出せるのが魅力とされています。

こちらの樽にビールを詰め込んだとのこと

　今回、樽に詰め込んだのは、同施設で4月に発売されたバーレーワインスタイルのビール「Key of the Night（キー オブ ザ ナイト）」（アルコール分8.5％）です。

　バーレーワインとは、ビールのスタイルの一種で、麦芽（モルト）をたっぷり使用し、ワインにも匹敵するほどの高いアルコール度数を持つのが特徴です。木樽熟成には、ある程度アルコール度数の高いビールが適しているため、この熟成のためにあらかじめ用意したということ。

ヱビスブランド Chief Experience Brewer 有友亮太氏、デュワーズ マスターブレンダー ステファニー・マクラウド氏

　樽は「デュワーズ12年」で使用されたファースト・フィル・バーボンカスク。デュワーズの7代目マスターブレンダー、ステファニー・マクラウド氏がこのために厳選したものだそうです。「YEBISU BREWERY TOKYO」内の醸造施設で、ヱビスブランド Chief Experience Brewerの有友亮太氏により、丁寧に熟成され、完成しました。

いったいどんな味？

　実際に味わってみました！

　まず感じるのは、ほんのり甘い香り。バーボンカスク（樽）は、バニラや蜂蜜のような甘やかな香りが特徴と言われますが、まさにそのとおりで、芳醇な香りが立ち上ってきます。口に含むと、麦芽の旨みやビターさがしっかりとありながら、発泡感はおさえられていてまろやか。余韻には、まるでウイスキーのような深く長い余韻が感じられました。

芳醇な香り。ビール×ウイスキーの濃密な味わいです

　ビールでありながらウイスキーのように味わい深く、飲むほどにその世界観に引き込まれるまさに“大人”の味わい。ナッツなどの軽いつまみと合わせて、ゆった～りと楽しみたい一杯でした！

ビール好きなら訪れたい「YEBISU BREWERY TOKYO」

　「YEBISU BREWERY TOKYO」では、ヱビスの未来につながるビールをお客さんと共創するべく、オリジナルビールを醸造し、そこで得た知見をヱビスブランド全体に還元しています。

　今回紹介したビール以外にも、ここでしか味わえない限定ビールや、ブランドの歴史に触れられるミュージアム体験など、見どころが盛りだくさん。

　入場料は無料で、提供しているビールはそれぞれ有料です。限定ビールなのでちょっとお高めですが、何度でも訪れたいビール好き大興奮のスポットです！
 

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧