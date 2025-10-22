CFD販売がGIGABYTE「Radeon RX 9070 XT」「RX 9060 XT」を発表｜10月24日発売決定

GIGABYTE「Radeon RX 9070 XT」「Radeon RX 9060 XT」登場！ユニットコム専売で10月24日発売

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTE（ギガバイト）ブランドから、最新世代のグラフィックボード「Radeon RX 9070 XT」と「Radeon RX 9060 XT」が登場する。いずれもユニットコム専売モデルとして、10月24日に発売予定だ。想定価格は「Radeon RX 9070 XT」が139,800円前後、「Radeon RX 9060 XT」が79,800円前後となっている。

高効率な「WINDFORCE冷却システム」搭載で安定動作を実現

両モデルには、GIGABYTE独自の「WINDFORCE冷却システム」を採用。優れた冷却性能に加え、「オルタネイトスピニング」技術によって気流効率を最適化し、GPUの熱を効率的に排出するという。また、ホワイトカラーのクーラーユニットが採用されており、白系のPCパーツとのデザイン統一もしやすい点が魅力だ。

高冷却設計とデュアルBIOSで自在なパフォーマンス調整

上位モデルの「Radeon RX 9070 XT」には大型ベイパーチャンバーを搭載し、冷却効率を高めている。一方の「Radeon RX 9060 XT」は、GPUに直接接触する銅製ベースプレートにより、確実な熱伝導を実現。

さらに両モデルとも、OCモードとサイレントモードを切り替え可能なデュアルBIOSを備え、ユーザーの好みに応じて性能と静音性を自由にコントロールできる。

剛性・耐久性・性能の三拍子がそろった新世代GPU

メタルバックプレートで基板の剛性が強化されている点も見逃せない。耐久性に優れた設計で、長期使用にも安心だ。

「Radeon RX 9070 XT」はブーストクロック3060MHz、16GB GDDR6メモリを搭載し、ハイエンドゲーマーの要求に応える一枚。

一方、「Radeon RX 9060 XT」はブーストクロック3320MHz、128-bitメモリバス構成で、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも魅力的な選択肢となっている。