TEAMGROUP NV10000 SSD発表！ 最大10,000MB/sの読み取り速度を実現した新世代モデル

TEAMジャパン、「TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0 SSD」を正式発表

TEAMジャパンは10月21日、最新モデル「TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0ソリッドステートドライブ（SSD）」を発表した。

最大10,000MB/秒の超高速転送 ― PCIe 5.0対応SSDの新基準

新登場の「TEAMGROUP NV10000」は、最大10,000MB/秒の読み取り速度を実現するハイエンドM.2 SSDだ。

最先端の3D NANDフラッシュメモリ技術とPCIe Gen5 x4インターフェースを採用し、最新のIntelおよびAMDプラットフォームと幅広く互換性を持つ。

容量ラインナップは1TB・2TB・4TBの3種類で、デスクトップPCからノートPCまで柔軟に対応する。

特許技術「グラフェン放熱ラベル」で高効率クーリング

NV10000は、TEAMGROUPが特許を取得したグラフェン放熱ラベルを搭載。

SSDの動作温度を効果的に下げ、長時間の使用でも安定したパフォーマンスを発揮するという。

さらに、5年間の製品保証に加え、独自のS.M.A.R.T.インテリジェントモニタリングソフトウェアにも対応。

ユーザーはリアルタイムでSSDの状態をチェックし、最適なコンディションを維持できる。