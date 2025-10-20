Elgatoから新発売！ マイクアーム・ネットワークドック・4Kカメラで配信を格上げ

Elgatoの新製品3モデルが登場！SB C&Sが10月17日より販売開始

SB C&Sは、CORSAIR Inc.が展開する人気ブランドElgato（エルガト）から、注目の新製品3モデルを販売開始した。

今回登場したのは、デスク環境を快適に整える「Wave Mic Arm MK.2」、有線イーサネット接続を実現する「Network Dock for Stream Deck」、そして4Kカメラ用のホワイトフェイスプレート「Facecam 4K White Faceplate」の3製品。

いずれもAmazonおよび全国の主要家電量販店で購入可能で、特に「Facecam 4K White Faceplate」はAmazon限定の数量限定モデルとして登場する。

可動性と静音性を兼ね備えた「Wave Mic Arm MK.2」

「Wave Mic Arm MK.2」は、ストリーマーや配信者に理想的なマイク配置を提供する可動式マイクアーム。

水平・垂直方向にスムーズに動かせる設計で、スリムな金属製アームによる高い静音性も魅力だ。工具を使わずに可動範囲を調整できるため、配信スタイルに合わせた柔軟なセットアップが可能だという。

価格は20,880円（SB C&S希望小売価格）となっている。

有線ネットワークで自由度を高める「Network Dock for Stream Deck」

「Network Dock for Stream Deck」は、配信環境をさらに進化させる画期的なドック。

有線ネットワーク経由で接続することで、PCを介さずにネットワーク上での操作が可能となる。電源供給はPoE（Power over Ethernet）およびUSB Type-Cの両方に対応し、設置環境に応じた柔軟な構築ができる点も特徴だ。

価格は14,180円（SB C&S希望小売価格）。

白が映えるスタイリッシュモデル「Facecam 4K White Faceplate」

「Facecam 4K White Faceplate」は、洗練された白いフェイスプレートが印象的な4Kカメラ。

高性能なSony STARVIS 2 CMOSセンサーを搭載し、4K 60fpsの超高解像度映像を実現する。クリエイターのデスクを美しく彩るデザイン性に加え、Amazon限定・数量限定というプレミア感も魅力だ。

価格は29,980円（SB C&S希望小売価格）。