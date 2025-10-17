ROG Xbox Ally X向けに最適化！ サンディスク公式ライセンスのSSD＆microSDカードが登場

サンディスク、ROG Xbox Ally X対応の公式ライセンスストレージを発表 ― 高速NVMe SSDとmicroSDカードが登場

サンディスクは10月16日、ASUSのポータブルゲーミングデバイス「ROG Xbox Ally X」および「ROG Xbox Ally」に対応した公式ライセンス版ストレージソリューションを発表した。新製品は、SANDISK microSD Card for ROG Xbox Ally (X)とWD_BLACK SN7100X NVMe SSD for ROG Xbox Ally (X) & PCの2種類。いずれもROG公式ライセンスを取得したモデルで、外出先でもイマーシブなゲーム体験を実現するために設計されている。

ROG公認ストレージで快適なモバイルゲーミングを実現

サンディスクが手がけるROG Xbox Allyシリーズ向けストレージは、ゲームタイトルの高速ダウンロードや好きな場所でのスムーズなプレイを可能にする。

特にmicroSDカードはROG Xbox Ally／ROG Xbox Ally X専用に最適化されており、圧倒的な読み出し速度を誇る。ラインナップは512GB・1TB・2TBの3容量で、最大約50タイトルのゲームを保存し、カードから直接プレイできる点が魅力だ。

一方、WD_BLACK SN7100X NVMe SSD for ROG Xbox Ally (X) & PCは最大7,250MB/秒という高速の読み出し速度を実現。ロード時間を短縮し、ハイエンドなゲームパフォーマンスを支える。

Xbox環境に最適化された設計と高い耐久性

サンディスクのROG公式ライセンス製品は、設計段階からXbox環境との親和性を重視。コンパクトかつ堅牢な構造により、携帯性と耐久性を両立している。

microSDカードは衝撃や落下にも強く、外出先でのプレイにも安心。内蔵SSDはROG Xbox Ally専用設計で、Xboxゲーミング環境においてシームレスで快適な体験を提供するという。

予約・購入情報

「SANDISK microSD Card for ROG Xbox Ally (X)」は、現在shop.sandisk.comで予約受付中。

また、「WD_BLACK SN7100X NVMe SSD」は販売開始時に通知を受け取れるメール登録が可能だ。