Cooler Master、新型クーラー＆PCケース4製品を同時発表！ 冷却×デザインが進化した最新モデル登場

Cooler Masterは、10月24日に新たなクーリングソリューションとPCケース、計4製品を発売する。ラインアップには、水冷クーラー「ML 360 Atmos II Pixel LED White」、空冷クーラー「Hyper 612 APEX White」、そしてPCケース「MasterBox CM695」および「MasterBox CM695 TG」が含まれており、それぞれが高い冷却性能と洗練されたデザインを兼ね備えている。

ML 360 Atmos II Pixel LED Whiteは、水冷クーラーとしての基本性能を大幅に進化させたモデルだ。新搭載の「SickleFlow Edge 240 / 360 ARGBファン」によって、優れた静音性と高い冷却効率を両立。さらに、豊富なカラーバリエーションであらゆるPCビルドにマッチし、システム全体をスタイリッシュに演出する。超ロープロファイルポンプ設計により、コンパクトケースから大型ケースまで柔軟に対応できる点も魅力だ。価格は24,980円。

空冷クーラーの「Hyper 612 APEX White」は、Cooler Master独自のヒートパイプ構造を採用し、空冷ながらも高い冷却性能を発揮。モダンでクリーンなデザインが特徴で、最新のIntelおよびAMD CPUに対応。取り付けも簡単な設計のため、初心者から上級者まで扱いやすいという。価格は10,980円。

新ケース「MasterBox CM695」および「MasterBox CM695 TG」は、クラシカルな光学ドライブベイを備えつつ、柔軟なストレージ構成と高い拡張性を実現したモデルだ。大型GPUの搭載にも対応しており、ゲーマーやクリエイターにとって理想的な選択肢となるだろう。さらに、強化ガラス仕様のTGモデルもラインアップし、内部の美しいビルドを際立たせるデザイン性も魅力。価格は「CM695」が22,980円、「CM695 TG」が23,980円。