Phison E28搭載「T-FORCE Z54E」登場。PCIe 5.0×DRAMキャッシュで最大14,900MB/sを実現

T-FORCE、次世代PCIe 5.0 SSD「Z54E」を発売。圧倒的な読取速度14,900MB/sを実現

TEAMGROUPのゲーミングブランド「T-FORCE」は10月17日、次世代の高性能ストレージ「T-FORCE Z54E PCIe 5.0 ソリッドステートドライブ（SSD）」を正式発表した。

最新技術を惜しみなく投入した本製品は、従来をはるかに超える高速な読取・書込性能を実現し、ゲーマーやクリエイターにこれまでにない体験を提供するという。

PCIe 5.0対応、Phison E28コントローラ搭載の高速SSD

「T-FORCE Z54E」は、名称の通り最新のPCIe 5.0インターフェイスを採用。さらに、TSMCの6nmプロセスで製造されたPhison E28コントローラを搭載し、最大読取速度14,900MB/sという驚異的なスピードを叩き出すという。

また、NVMe 2.0プロトコルにも対応し、内蔵DRAMキャッシュによって書込速度や安定性も向上している。

最大14,900MB/sの読取速度。3D TLC NANDで高品質と信頼性を両立

容量ラインアップは1TB／2TB／4TBの3種類。特に2TBモデルと4TBモデルでは、最大読取速度14,900MB/s／14,000MB/sを達成している。

高密度3D TLC NANDフラッシュメモリを採用し、データセキュリティやエラー訂正機能により高品質を維持。高速性と信頼性の両立を実現した。

冷却性能も万全。グラフェンヒートシンクや水冷クーラーに対応

TEAMGROUP独自の特許技術である超薄型グラフェンヒートシンクを標準搭載。さらに、ウォータークーラーやアクティブファンクーラーをオプションで組み合わせることで、どんな環境下でも高負荷時の安定したパフォーマンスを発揮するという。