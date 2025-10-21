Anker、モバイルバッテリーなど自主回収

アンカー・ジャパンは10月21日、モバイルバッテリー1製品およびスピーカー3製品のリコールを発表した。

対象製品や販売期間などの概要は以下のとおり。いずれもバッテリーセルの製造工程に問題があり、最悪の場合、内部短絡を起こす可能性があるとしている。

●モバイルバッテリー ■ Anker PowerCore 10000 製品型番：A1263

カラー：ブラック／ホワイト／ブルー／レッド

対象販売期間：2022年12月25日〜2025年10月21日

リコール条件：回収受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること ●Bluetoothスピーカー ■Soundcore 3 製品型番：A3117

カラー：ブラック／ネイビー／レッド／グレー

対象販売期間：2022年12月16日〜2025年10月21日

リコール条件：回収受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること ■Soundcore Motion X600 製品型番：A3130

カラー：スペースグレー／ブルー／グリーン（※ ホワイトは対象外）

対象販売期間： 2023年4月24日〜2025年10月21日

リコール条件：回収受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること ●会議用スピーカー ■Anker PowerConf S500 製品型番：A3305

カラー：ブラック

対象販売期間：2022年12月29日〜2025年10月21日

リコール条件：専用受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること

対応については、問題を改善した同一製品（販売終了済みの場合は上位製品）への交換となる。回収キットは、ウェブの回収受付フォームに必要事項を入力、送信することで取り寄せ可能だ。