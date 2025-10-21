このページの本文へ

Anker、モバイルバッテリーなど自主回収

2025年10月21日 18時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

アンカーのロゴ

　アンカー・ジャパンは10月21日、モバイルバッテリー1製品およびスピーカー3製品のリコールを発表した。

　対象製品や販売期間などの概要は以下のとおり。いずれもバッテリーセルの製造工程に問題があり、最悪の場合、内部短絡を起こす可能性があるとしている。

●モバイルバッテリー

■ Anker PowerCore 10000

Anker PowerCore 10000

製品型番：A1263
カラー：ブラック／ホワイト／ブルー／レッド
対象販売期間：2022年12月25日〜2025年10月21日
リコール条件：回収受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること

●Bluetoothスピーカー

■Soundcore 3

Soundcore 3

製品型番：A3117
カラー：ブラック／ネイビー／レッド／グレー
対象販売期間：2022年12月16日〜2025年10月21日
リコール条件：回収受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること

■Soundcore Motion X600

Soundcore Motion X600

製品型番：A3130
カラー：スペースグレー／ブルー／グリーン（※ ホワイトは対象外）
対象販売期間： 2023年4月24日〜2025年10月21日
リコール条件：回収受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること

●会議用スピーカー

■Anker PowerConf S500

Anker PowerConf S500

製品型番：A3305
カラー：ブラック
対象販売期間：2022年12月29日〜2025年10月21日
リコール条件：専用受付フォームに製品のシリアルナンバーを入力し、リコール対象と判断されていること

　対応については、問題を改善した同一製品（販売終了済みの場合は上位製品）への交換となる。回収キットは、ウェブの回収受付フォームに必要事項を入力、送信することで取り寄せ可能だ。

